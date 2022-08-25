美國再將七家中國相關實體列入出口管制實體清單，中國商務部發言人束玨婷25日表示，美方的做法嚴重損害中美企業間正常經貿往來合作，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。

美國商務部日前在網上發布通知，美國以國家安全和外交政策為由，再將七家與中國相關的實體加列入出口管制清單，其中大部分是與航空航太相關的實體。涉及的公司包括中國航太科技集團公司第九研究院771所、中國航太科技集團公司第九研究院772所、中國空間技術研究院502所、中國空間技術研究院513所、中國電子科技集團公司第43研究所、中國電子科技集團公司第58研究所，以及珠海歐比特控制工程股份有限公司。

香港信報25日報導，束玨婷在商務部例行發布會上表示，美國一再泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，動用國家力量對他國企業和機構進行打壓遏制，將七家中國實體列入出口管制實體清單，中方對此堅決反對。

她指出，美方的做法嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈、供應鏈穩定，美方應立即停止錯誤做法。