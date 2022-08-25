台人遠赴柬埔寨淘金卻遭到毒打、性侵的恐怖消息頻傳，近日還有受困柬埔寨的台人透露，「騙5個」才有機會被安全釋放。對此，清大榮譽教授李家同認為，低薪並非台人做出錯誤決定的主因，並指責政府獨厚半導體工業，導致薪資差距越來越大。

李家同日前在個人臉書發文表示，「我國年輕人薪水太低，這句話還是有一些問題的」，因為普遍工程師薪水不錯，電子業年輕工程師薪水更是可觀，李家同強調，應冷靜發掘低薪背後原因：「希望大家知道，有很多年輕人毫無競爭力，他們屬於打零工族群，多半薪資是低的」。

「若企業可使員工領高薪，理想的是，它也能帶動其他行業。」李家同以空中巴士為例，其零件供給商眾多，大多位於法國境內，幾乎可說空中巴士帶動了整個法國。「可是我國電子業所用到的儀器設備和特用化學品等，多半要從外國進口」。

李家同直言：「我不得不指責政府，因為政府過分地重視半導體工業，不知道各行各業的重要性，因此也沒有在大學中全面提升各行各業的水準」。他認為，政府官員沒有意識到，台灣工業會因此發展畸形，同時也導致薪資差距越來越大。

李家同認為，當務之急政府應冷靜檢討問題來源，任何補助都不能解決問題，唯一辦法是提高各行各業的競爭力，「當年李國鼎先生希望大家會寫程式，現在很多機械公司都有很多會寫程式的人，如果再進一步，能有會設計晶片的人，絕對是一件好事」。

最後，李家同也強調，一定會有正確的政策來縮短薪資差距，重點是要全面提升我國工業和教育的水準：「我強調的是全面，絕對不能獨尊，我也很誠懇地希望，社會對此問題不要流於情緒化，也不要將這個問題變成政治問題」。