台聚(1304)今(25)日舉辦法人說明會，台聚認為，EVA自高檔向下修正不見得是壞事，對產業也是健康的，至於何時明顯回升，還是要看光伏需求會不會上來；另外，台聚轉投資古雷上半年面臨虧損，總經理王克舜強調，目前仍在正常市場高低變化幅度中，故台聚沒有增資計畫。

台聚第二季營收179億元、季增加4.41%、年增加0.59%；單季稅後淨利3.54億元、季減少33.8%、年減少72.9%；每股盈餘0.33元，相較第一季每股盈餘0.5元減少，主要是因為認列投資古雷石化損失所致。單季毛利率17%、季減少1.33個百分點、年減少7.21個百分點；營業利益率9.43%、季減少0.33個百分點、年減少8.36個百分點。

副總經理吳銘宗表示，今年上半年太陽能需求強勁，推升EVA到5月來到最高點，其後原物料大漲，模組廠需求轉弱，連帶影響封裝膜需求，加上鞋廠訂單受品牌抽單需求減少，EVA市場價格在6月轉跌，幾乎接近前期低點，目前EVA趨勢仍呈現往下。累計台聚上半年EVA銷售量較去年同期減少9%。

展望第三季，以原料面來看，副總吳銘宗表示，受經濟衰退預期加上對俄羅斯的制裁力道降低，預估原油價格將由高點緩步下跌；乙烯下半年上下游廠家皆因需求不佳降低開工率，整體現貨交易量減少，乙烯價格亦隨輕油價格區間震盪調整；醋酸乙烯原料部分，相較上半年下游需求已開始趨緩，同時美國上游原料供應已回復正常，整體供應亦趨於穩定。

吳銘宗表示，在高通膨、經濟放緩、俄烏戰火持續下，第三季市場不確定性仍高，EVA價格受光伏需求影響大，第三季PV需求轉弱，加上適逢鞋業淡季，但第四季鞋業預計會復甦，雖有同業歲修，但台聚逢故障停車，EVA仍供過於求，導致價格大幅下跌，但EVA自高檔往下適度修正並非壞事，反倒是良性的循環，至於何時回升，還是要看光伏需求會不會上來。

台聚轉投資古雷上半年虧損，也衝擊到台聚必須認列業外損失，總經理王克舜強調，目前對於古雷並無增資計畫，上半年古雷的虧損主要還是源自於市場狀況，即高原料成本加上產品售價低所致，但目前還是處於正常市場得高低變化幅度中。