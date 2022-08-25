轎車緩速行駛遭後方大車駕駛按喇叭。（翻攝自臉書爆怨公社）

高速公路帶來不少的便利，然有就有駕駛不願乖乖排隊下交流道，而刻意降慢速度，找尋「縫隙」插入，這一幕也被駕駛大車的行車紀錄器拍下PO上網，網友見到影片也大喊「這喇叭按的好療育」、「怎麼有一種爽感」；原PO也放上檢舉成功的照片，也直呼「排隊的是傻瓜？再插嘛！」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段1分鐘影片，影片中有輛黑色轎車疑似在國道3號要下交流道，但是，該車似乎不想乖乖排隊，便降低車速在中間線道「找縫鑽」，於後方駕駛大車的原PO便按喇叭要求該車加速，然而，該車才稍微加快速度往前，但似乎不死心，又開始找「位置」要插入，甚至又將車速降至約每小時18公里，原PO再長鳴喇叭，最後該車還是再鑽入車縫，一起排隊下交流道。

轎車緩速行駛遭後方大車駕駛按喇叭。（翻攝自臉書爆怨公社）

影片一出，網友紛紛留言表示「排隊的要跟緊。別讓這種人直接進來」、「黑車這種要不得的行為，很容易造成後方連環撞」、「怎麼有一種爽感，對於我在前幾公里就開始排隊的人看了真的舒服」、「臉皮很厚」、「這喇叭按的好療育」、「最後還是被切入了，而且越排越前面」。

原PO也放上成功檢舉照片，其發生時間於今年8月13日，上午11時，發生地點為國道3號南向14.5公里處，其轎車違規事實內容為「該車自13.8km處即慢速行駛於中線車道，多次驟然減速意圖插入連貫駛出主線之汽車中間，最後於14.5km處未保持安全距離即間隔插入車輛中間」。

轎車緩速行駛遭後方大車駕駛按喇叭。（翻攝自臉書爆怨公社）

原PO也更新貼文提到，原本按喇叭是希望該轎車能繼續開往下一個交流道，但是過程中該轎車有急煞狀況，讓原PO非常不開心，因此按喇叭次數變多，原PO也表示被插隊的白車因為起步慢，被插隊應該也不願意，且原PO對於一旁在乖乖排隊的駕駛車輛，若被原PO按的喇叭聲嚇到、吵到，也敬請見諒。