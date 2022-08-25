虎尾鎮堀頭社區發展協會理事長李萬壽（第一排中）帶領社區居民改造髒亂點，發掘社區特色力如古亭畚，去年勇奪建築園冶獎社區文化景觀營造類，並號召里民成立水患自主防災隊，前年獲水利署認證為水患自主防災種子社區。（本報資料照片）

金湖休閒農業發展協會執行長蔡云姍推動農業旅遊至少10年，提供優質農村體驗活動。（雲林縣府提供）

口湖鄉社區產業生態發展協會總幹事陳玉釵（左三）建置雲林沿海唯一照顧長輩的服務支持站「阿釵柑仔店」。（雲林縣府提供）

農委會水土保持局舉辦的「農村領航獎選拔」有農村個人奧斯卡獎之稱，第三屆選拔賽全台計253人參賽，初審通過50位，決審選出30人，雲林縣就囊括4人，包括口湖鄉金湖休閒農業發展協會執行長蔡云姍、虎尾鎮堀頭社區發展協會理事長李萬壽、口湖鄉社區產業生態發展協會總幹事陳玉釵、古坑鄉大埔社區發展協會理事長張和賢。

雲林縣府參與農村再生計畫10多年，各社區的領導者用心規畫藍圖，無畏困難與挫折，凸顯在地特色，他們的共通點是兼具熱忱、行動力、毅力。

金湖休閒農業發展協會執行長蔡云姍推動農業旅遊至少10年，近年她以金湖休閒農業區為核心，提供優質農村體驗活動，獲得水保局「優質農村體驗社區」肯定；她也整合社區小農產品創辦「甘苦人」品牌，開發春、夏、秋、冬四季組合式伴手禮，朝向數位化行銷。

虎尾鎮堀頭社區發展協會理事長李萬壽年紀稍長仍不畏艱辛帶領社區居民改造髒亂點，發掘社區特色力如古亭畚，去年勇奪建築園冶獎社區文化景觀營造類，另獲得雲林縣環保局低碳社區銅牌獎、環保志工隊特優獎；因該社區有水患之憂，他再號召里民成立水患自主防災隊，前年獲水利署認證為水患自主防災種子社區。

口湖鄉社區產業生態發展協會總幹事陳玉釵建置雲林沿海唯一照顧長輩的服務支持站「阿釵柑仔店」，開辦長青食堂、執行綠色照顧計畫，提升老年人生活品質。此外她利用蚵殼營造社區，推廣「口湖三寶」烏魚子、扁魚、蚵仔，提升在地漁業產值。

古坑鄉大埔社區發展協會理事長張和賢是最佳「筍」友，倡導無添加物的筍子加工品，其中黃金筍干、熟脆筍麵入選農村好物，幫助社區農友在電商通路上架，增加收益；張和賢舉辦的農村體驗小旅行，每年吸引3萬人次參訪，為此他每年積極帶領社區營造景點，迄今已26處。

雲林縣長張麗善表示，感謝長期不斷致力於農村社區發展的領航者們，把雲林在地優勢發揮到極大化，不斷為雲林創造美好。