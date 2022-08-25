中興保全科技今（25）日於高雄駁二大義站舉辦《軌道智慧防護系統整合服務計畫》成果發表會，展示「AI智能車站」應用成果，由高雄市副市長林欽榮、以及中保科副董事長林建涵、城市本部執行長周興國代表出席，現場展示並說明此次創新研發之『軌道智慧防護系統』實證成果。

林欽榮副市長在致詞時表示，在智慧城市及科技發展方面，中興保全科技可說是當仁不讓，中興保全早已經不是保全公司，除了開發多項系統，高雄市也開放很多輕軌系統與場域和中保科技合作。

中保科副董事長林建涵表示：「中保科很榮幸成為高雄市政府發展智慧城市的合作夥伴，輕軌捷運將是未來城市交通建設的重點，隨著綿密路網的興建，提升資訊系統整合，以及強化列車行控系統安全管理至關重要，這也是繼2020年『智慧城鄉計畫』後，第二次與高雄攜手合作，為輕軌量身訂作並創新提出6合1『軌道智慧防護系統』，以「預警防範」和「路況管理」兩大核心目標，為輕軌的行車安全做足把關，目前在夢時代、光榮碼頭、駁二大義站這三個站點都可以看到這個計畫成果的呈現。」

高雄市政府近年來積極推動智慧城市發展之轉型，「智慧城市整合專家」的中保科技集團，自2020年起與高雄市政府攜手合作，協助規畫並執行「智慧城鄉計畫」，針對高雄交通、空汙、校園管理等問題，提出涵蓋11項應用技術整合之解決方案，堪稱全台最完整的智慧城市規畫。

林建涵指出，此次二度攜手合作，主要針對高雄輕軌自2016年通車以來，在行車安全上所面臨到的現況情境，由中保科長期累積發展智慧城市應用方案的實戰經驗，整合出「軌道智慧防護系統」來解決各項痛點，以「夢時代」、「光榮碼頭」、「駁二大義站」做為示範站，提出包括電子圍籬防護、月台人流分析、動物分析驅離、軌道水情分析、旅客智慧資訊及IOC資訊整合平台等6大應用技術之整合，透過縝密的防護系統來取代人力監控，達到即時資訊、警報推播、設備連動、統計分析等智慧化監控管理功能，經過九個月的規畫和佈建，現已完成相關的驗證。

「軌道智慧防護系統」未來也能複製或增減至其他各站，包括鐵道、捷運亦可透過此系統進行整合管理，甚至將此創新系統複製輸出至國際，尤以近年來東協各國的大都市如曼谷、胡志明，都開始興建或擴展捷運、輕軌，預期各國將有大量軌道運輸相關的 ICT 或智慧解決方案需求，海外輸出規劃可期，對中保科而言，此次規劃案也象徵成為軌道國家隊，未來將可把模式及經驗輸出國際。

林建涵表示，中保科強項是從首端的「系統整合」到城市的「方案解決」以及平台上線後的「後端服務」，運用智慧整合平台可協助政府單位、企業、工廠等做到預防、控管原本可避免的災害發生。未來也會持續將發展智慧城市應用方案的實戰經驗，透過民間與官方一起合作，政府出題，企業解題，共同解決城市的問題，並驅動智慧城市再升級。