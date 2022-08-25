張秉宸以問題導向與做中學為核心的「遊戲教學法」，獲得教育部教學實踐研究計畫補助。（金大提供）

國立金門大學工業工程與管理學系主任張秉宸榮獲《吳大猷先生紀念獎》，全校師生與有榮焉，優質的辦學態度與成效，也再次獲得肯定。

金大表示，該獎項係為鼓勵學術菁英長期投入學術研究與持續提升學術表現所設置，張秉宸主任在全國眾多競爭者中，獲得111年度《吳大猷先生紀念獎》的肯定，足證他的卓越學術研究成就與表現。

張秉宸的學術專長為「隨機流量網路可靠度評估」，以及其於「生產系統規劃與管理」之應用。近年研究發表在於整合傳統可靠度工程與隨機流量網路可靠度分析之理論，使兩套理論得以漸漸歸一，並適用於諸多實務系統，包含製造系統與電腦系統。

張秉宸陸續於IEEE Transactions on Reliability與Annals of Operations Research等期刊發表獨立著作。2022年度更於可靠度工程與工業工程領域重要期刊Reliability Engineering ＆ System Safety與Computers ＆ Industrial Engineering等獨立發表，學術表現和貢獻有目共睹。

金大指出，張秉宸教學認真，尤其以問題導向與做中學為核心的「遊戲教學法」，獲得教育部教學實踐研究計畫補助。此外，指導學生獲得多項國科會補助大專學生研究計畫、中國工業工程學會專題競賽、台灣作業研究學會專題競賽等獎項。

張秉宸對於國內外學會、國際會議、期刊服務等活動也充分投入，曾擔任台灣作業研究學會副秘書長、社團法人中國工業工程學會金馬澎地區召集人，並擔任諸多國際會議委員、SCI期刊之客座編輯與審查人。