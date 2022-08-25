大陸央視新聞報導，浙江省高級人民法院25日二審公開宣判美國籍被告沙迪德·阿布杜梅亭（沙迪德）故意殺人上訴一案，裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

浙江省寧波市中級人民法院一審審理稱：2013年6月，被告沙迪德赴中國工作，後結婚並育有一子。2019年3月左右，沙迪德與妻子分居，2021年5月6日離婚。2019年初，沙迪德謊稱離異單身，與被害人陳某某（女，歿年21歲）建立男女朋友關係。自2021年5月中下旬後，陳某某多次提出分手，沙迪德不同意並對陳某某進行言語威脅。

同年6月14日20時許，沙迪德將陳某某約至寧波市通途路清水橋路口公車站附近交談，21時48分許持事先準備的折疊刀捅刺、切割陳某某頸部、面部數刀，致陳某某大出血當場死亡。

寧波市中級人民法院根據被告沙迪德犯罪的事實、性質、情節和後果，依法以故意殺人罪判處其死刑。

一審宣判後，被告沙迪德提出上訴。浙江省高級人民法院依法公開開庭審理了本案，認為寧波市中級人民法院認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定。

浙江省高級人民法院審理期間，依法保障了被告沙迪德和被害人親屬各項訴訟權利。法院為沙迪德指派的兩名辯護律師、聘請的翻譯人員、被害人的訴訟代理人均到庭參加宣判。美國駐上海總領事館官員、人大代表、政協委員、各界群眾共計20餘人旁聽了宣判。