後疫情時代的新生活模式使人們對於數位生活的需求大增，協助新創企業快速轉型勢在必行。

勤業眾信聯合會計師事務所將於8月26～27日參與「2022 Meet Greater South 大南方新創盛會」，為新創企業量身打造「春芽新創專館」，安排「有問必答」一對一深度諮詢，亦持續推動「財會管理進階計畫」，一站式提供新創輔導沃土、扶植創業種子發芽。

勤業眾信建議，台灣產業結構以中小企業為主，Web3.0、元宇宙題材為新顯學；加之，諸多新創計畫陸續宣布成立南部據點，南台灣新創企業有機會持續應用政策資源、5G與AIoT商機，為大南方新創企業注入一劑強心針。

勤業眾信聯合會計師事務所新創事業服務團隊負責人陳薔旬指出，根據台經院FINDIT 整理CB Insights所發布《State of Fintech Q2 2022》報告，2022年Q2全球創投對金融科技投資較為減退，投資金額較Q1減少33％、獲投件數較Q1減少17％，雙雙降至2021年以來最低點。

儘管如此，在種子、天使輪、A輪早期階段中的前十大投資案，有數起普惠金融前沿新創公司，藉由深化普惠金融服務對象而持續獲得投資人青睞。顯見，在Web3.0及元宇宙為背景，快速崛起「去中心化」的虛擬世界中，新創企業在區塊鏈、數位資產領域的發展備受肯定。

勤業眾信新創事業服務團隊持續援引Deloitte全球資源，藉由Morning Pitch活動，鏈結市場最熱門的Web3.0、智慧醫療及智慧移動等議題，建立台灣新創企業、大型企業客戶及投資者三方商業聯盟網絡，加強對接資金資源與促進媒合；亦積極將台灣新創企業引介予亞太地區大型企業客戶、投資者進行交流，每季舉辦Morning Pitch Asia活動，邀請日本、新加坡及泰國等地重點客戶參與，輔佐在地新創能立足台灣、攻占亞太。

陳薔旬指出，勤業眾信已展開導入Deloitte亞太Deloitte Venture Support（DTVS）服務平台，推廣《Startup Compass》雲端數位工具，協助大型企業客戶在內部創新過程中，可以管理概念驗證（POC）整體進度，期望從不同的維度與階段創造更多改變的可能性，活絡創業生態圈、提升整體新創事業影響力。

勤業眾信聯合會計師事務所審計與確信服務南區負責人許凱甯會計師指出，隨著行政院國發會提出《大南方、大發展──南台灣發展》計畫，不論是「亞灣5G AIoT創新園區」、國際級創業聚落「Startup Terrace亞灣新創園」，以及台灣科技新創基地（TTA）皆宣布成立南部據點，「沙崙智慧綠能科學城」則串聯產學研聚焦低碳永續、5G數位轉型等議題，欲打造綠能產業創新生態系，南台灣新創企業有機會應用5G、AIoT題材突破創新、邁向高值化與轉型。勤業眾信新創事業服務團隊將持續加強區域型財務與稅務服務，深耕新創生態圈橫向連結，與新創企業攜手轉型提前布局。