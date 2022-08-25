香港保安局今表示，再接獲2件港人被詐騙到東南亞的求助個案，累計接獲41件求助個案，其中23人已確認安全，當中12人已回港。至於其餘18人，有6人身處緬甸，12人在柬埔寨，其人身自由受限制。

再增1港人求助累計38例 21人仍被困柬埔寨及泰國
累計確診破500萬 降低死亡成重點
《證交所》外資今年來賣超逾兆元 上周喜惡股出爐
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