香港再增2起詐騙受害者 仍有18「豬仔」困柬緬 17:352022/08/25 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方聯同入境處人員於機場前往相關東南亞地區的登機櫃位前發放防騙傳單。(文匯網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港保安局今表示，再接獲2件港人被詐騙到東南亞的求助個案，累計接獲41件求助個案，其中23人已確認安全，當中12人已回港。至於其餘18人，有6人身處緬甸，12人在柬埔寨，其人身自由受限制。 再增1港人求助累計38例 21人仍被困柬埔寨及泰國 累計確診破500萬 降低死亡成重點 《證交所》外資今年來賣超逾兆元 上周喜惡股出爐 #求助 #累計 #香港 #個案 #詐騙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道無妄之災！後車「擋風玻璃遭碎石砸破」 他慘被求償 16:212022/08/24 社會 13檔 官股默默加碼 04:102022/08/25 證券．權證 國台辦：台胞可向大陸駐外使館求援 04:102022/08/20 兩岸要聞 亞洲最佳企業雇主獎 永慶房屋五連霸 04:102022/08/23 財經焦點 經濟前景低迷 人民幣承壓 逼近兩年低點 04:102022/08/23 財經要聞 柬埔寨5受騙台人「家屬付贖金」深夜返國 伍麗華出手協助 23:542022/08/21 社會 泰警伸援 7人自KK園區獲釋返台 04:102022/08/24 社會新聞 雲林觀光消費滿500元抽好禮 100元就可登錄App累計 12:212022/08/24 生活 嘉縣聯合捐助百萬 200弱勢學子受惠 04:102022/08/21 地方新聞 軟性銅箔基板廠 保守看Q3 04:102022/08/25 證券．權證 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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