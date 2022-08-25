阿中的多重宇宙？針對衛福部長任內的新冠疫苗採購爭議，民進黨台北市長參選人陳時中用各種說法辯護。國民黨台北市議員徐巧芯質疑陳時中4天有4種說法，8/22說「疫苗採購資料隨時都可以公開」，8/23又說「力挺高端價格保密」，8/25說「高端價格沒什麼好保密」，但同日竟又說「沒有國家公布疫苗價格」，讓徐巧芯不禁大酸：「到底哪一個才是真正的陳時中？」，並貼出阿爾巴尼亞與輝瑞的合約打臉陳時中。

徐巧芯今(25日)在臉書發文質疑：「所以疫苗採購價格到底可不可以公開？不是不能公開隨時都可以公開但不能公開？」她指出，陳時中最近「疫苗門」事件，暴露自己愛說謊的致命缺點。整理出他最近對疫苗採購價格是否可以公開的發言，會發現他每天講的都不一樣。一下說隨時都可以公開，一下又說沒有國家公開。一下說「是保存不是保密」，但一下又變身藥廠業務力挺高端疫苗保密。

她傻眼，「陳時中又跳進來了，陳時中又跳出去了，到底哪一個才是真正的陳時中啦？搞得我好亂啊～其實要公開可以先從三份合約開始，一點都不難，既不會影響到台灣的疫苗採購，又可以落實公開透明，唯一的問題就是怕陳時中不敢：一、AZ合約可以公開：AZ先前已經宣布不再生產疫苗，甚至尋求收購，而且臺灣目前也沒有預計再購買AZ的計畫，公佈出來絕對不會影響到台灣疫苗採購，為什麼不公開？」

徐巧芯指出，二、沒買到的那份BNT合約可以公開：吳子嘉董事長質疑當時差點買到比郭台銘貴30億台幣的BNT疫苗，最喜歡告人的民進黨政府竟然沒人提告吳董，而且上此份合約竟然只讓立委看45分鐘的塗黑版本就全面收回，比其他疫苗的採購還要神秘，非常詭異。既然這份合約最後沒買到，而且又被質疑裡面有弊端，更應該公開資料以昭公信。

她強調，「三、高端疫苗合約可以公開：高端疫苗台灣只有4%施打，而且也賣不出去，第二期報告都還沒做出來，送給別國人家也不要。再加上又是政府補助，我們有十足的談判空間，理當要求對方解除保密合約，公布採購細節，勿讓外界認為陳時中是『高端頂尖業務』。此外今天陳時中說『沒有國家公布疫苗價格』，但這裡就有一份阿爾巴尼亞與輝瑞的合約，我不知道為什麼陳時中要攻擊別人不是一個國家，感覺滿失禮的。」

網友表示，「我做證，真的有阿爾巴尼亞這個國家，我有去過阿爾巴尼亞。」、「時鐘：你各位態度都不健康！」、「陳時中部長很多時候說話都這樣繞來繞去，不僅沒有答案也含含糊糊，人民有知的權力」、「陳時中的多重宇宙」、「世界不是只有阿爾巴尼亞」。