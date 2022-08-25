美國拜登政府正推動對俄羅斯石油設定價格上限，以打擊俄國收入。外媒報導，俄羅斯總統普丁也出招反擊，俄國已與數個亞洲國家接洽，並以最高30%的折扣，提供長期石油合約。印尼政府證實，俄國低價兜售石油；而印度近期大量購買打折俄油，精煉後轉賣獲取暴利。

事實上，歐美早已禁運俄油，設立價格上限是西方對俄國入侵烏克蘭加重經濟懲罰。西方大力削減俄國賣油收入，同時避免在高通膨時期讓油價攀升。

一位不具名的官員透露，俄羅斯試探性向部分亞洲買家提供高達30％的折扣，此舉顯示俄國試圖阻止七大工業國（G7）對俄油實施制裁之外的限制措施。美國推動對俄油祭出價格上限制裁，讓第三方更容易以西方設定的低價購買俄羅斯石油，同時俄國還能透過長期合約鎖定替代歐洲的長期石油買家。

印尼政府證實，俄羅斯已提出低於國際市場30％的價格，向該國兜售石油。印尼總統Joko Widodo正在考慮相關的提議，但政府內部意見分歧，部分人士擔憂面臨美國禁運打擊的風險。

G7同意對俄國石油與天然氣進口制定價格上限，最遲在12月5日完成上路機制。但美國官員也憂心當前框架將大幅推升油價，為俄羅斯帶來意外的暴利。

一些歐洲國家雖力挺對俄油設定價格上限，但有其他國家表示，必需要有俄國石油重要亞洲買家印度參與，此機制才能發揮作用。知情人士透露，印度不願意加入石油價格上限機制，因為產業界擔心印度買便宜俄油機會，將拱手讓給其他買家。