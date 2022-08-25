俄烏戰爭重創俄羅斯國際形象，西方已經對俄施以多輪制裁，近期歐盟考慮全面禁止俄羅斯公民入境，對此，俄羅斯下議院（Duma）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）警告，這將對歐洲造成至少210億歐元（折合新台幣約6350億）的損失，最終只會傷害到自己。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日接受華盛頓郵報採訪，他呼籲西方國家應該禁止所有俄羅斯公民，作為俄羅斯入侵烏克蘭的回應。

澤倫斯基表示，最重要的制裁就是關閉邊境，因為俄羅斯正在掠奪別人的土地，「俄羅斯人應該『活在自己的世界裡』，直到他們改變自己的想法」。

雖然俄航空公司已經被禁止飛越歐洲和北美大部分地區，這也確實讓俄羅斯公民出國旅行構成挑戰，但並未達到澤倫斯基所呼籲全面禁止的程度，俄羅斯公民依然能夠自由申請美國簽證。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）認為，俄羅斯公民申請旅遊簽證確實應該受到限制，同時她也呼籲在歐盟範圍內實施禁令。

歐盟輪值主席國捷克也表態，該國外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）表示，將提議對俄羅斯公民實施旅遊禁令，這可能會是歐盟另一種對俄有效的制裁措施。

針對此事，沃格金在Telegram回應，保守估計，如果限制俄羅斯公民入境，將造成歐洲至少210億歐元的損失。他批評，歐洲拉下國家的鐵幕，因為自己的愚蠢和無知，最終只會懲罰他們自己。

值得一提的是，這項提議被德國總理蕭茲（Olaf Scholz）反對，他認為「這是屬於普丁的戰爭，並不是俄羅斯人民的戰爭」，不應該傷及無辜。