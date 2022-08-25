桃園市長鄭文燦（左六）今表揚34名傑出外師。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

為朝向2030雙語政策目標，桃市府2017年起推動雙語創新學校計畫，並在111學年度於7間國小辦理逐年級向上實施至少每周三分之一的雙語課程。教育局24至25日也舉辦桃園雙語教育聯盟中外師資培訓共識營，透過專題演講、座談與分享實務經驗，凝聚雙語教學共識，桃園市長鄭文燦今也表揚34名傑出外師，其中一對南非籍夫妻檔課程超夯，開放報名18秒就額滿。

教育局指出，桃園市義興、快樂、內壢、青埔、大坑、山豐與五權國小共7校，111學年度辦理逐年級向上實施至少每周三分之一的雙語課程，由本國與外籍教師共同授課，並以全英語教學為目標，另有38校也參與雙語亮點課程學校計畫，增加英語課低、中、高年級每周達2、3、3的節數，並擇一階段融入每周1節雙語課，由中外師協同授課。

據統計，111學年度桃園參與推動國小雙語教育的外師共76人，包括市府自聘55人與教育部前瞻計畫21人，分布13行政區共64間國小，平均每3校就有1名外師，覆蓋率達33.9％。鄭文燦說，市府薦派教師參加在職學分班，也舉辦種子教師培訓，將持續擴大雙語師資培育規模。

去年受疫情影響，教育局推出逾110部雙語小學堂教學影音，讓學生停課不停學，更首創外師線上會客室，提供學生在家也能和外師互動的機會，一年來約2.3萬名學童受惠。鄭文燦今也頒發傑出外師卓越貢獻獎給34名優秀外師，並頒給青埔與內壢國小雙語創新學校匾額。

參與線上會客室的南非夫妻檔外師Marc與Barbara，帶著孩子來台落地深耕，課程內容有趣豐富，開課18秒報名就額滿，每堂課出席率達9成以上，Marc也介紹妹妹來台任教，今日3人一起上台領獎，盼提供孩童更好的英語沉浸式教育。

鄭文燦強調，雙語創新教學改變過往考試導向、偏重讀寫的教學模式，不再只是教英文，而是用英文教，透過沉浸式教學，讓師生自然互動，盼達到更好的英語學習效果。