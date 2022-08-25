日月潭國際萬人泳渡將於4日盛大登場。（陳淑娥攝）

各界熱烈期待的國際泳壇盛事－日月潭國際萬人泳渡即將登場，參加人數計1萬8709人。南投縣府25日宣布，「2022第40屆日月潭國際萬人泳渡嘉年華系列活動暨2022第8屆日月潭公開水域游泳錦標賽」於9月3、4日啟動，縣長林明溱表示，萬人泳渡每一次吸引眾多人潮，將為旅宿業、餐飲業等帶來可觀效益。

南投縣府今日在縣府大廳隆重舉辦記者會，由縣長林明溱主持，與立委許淑華、縣議員張嘉哲等貴賓一同宣布活動正式啟動。林明溱分別頒發感謝狀給埔里四季早泳會、中華民國游泳協會、中華民國救生志工聯合會、中華民國潛水救難協會、台中市消防局海龍義消救生分隊、社團法人南投縣紅十字會，以及新光人壽、維他露等優良贊助企業。

林明溱說，今年參加萬人泳渡隊伍有1669隊，參加人數計1萬8709人，在台外籍泳客286人參加，身障泳士們也有180人參加。公開水域游泳錦標賽計有菁英組19名頂尖國手參加，競賽分齡組有93名參加，挑戰組有1455人參加，今年再度辦理SUP立式划槳競賽有46人參加，高手雲集精彩可期。

林明溱指出，一年一度日月潭國際萬人泳渡堂堂邁入第40屆，每一次都吸引眾多參加人潮，為旅宿業、餐飲業等帶來可觀效益。但去年受新冠肺炎疫情爆發影響停辦，今年上半年疫情仍未放鬆，直到6月疫情有下降趨勢，縣府召集衛生局及埔里四季早泳會研商，經審慎評估後，決議在防疫安全許可下，克服萬難確定如期舉辦，並採高標防疫門檻方式作為防疫對策，成為全球防疫最嚴格的大型水上活動，並助益各方經濟振興。

教育處表示，在萬人泳渡活動前一天9月3日將與中華民國游泳協會共同辦理第8屆日月潭公開水域游泳錦標賽，泳渡挑戰組需背魚雷浮標，菁英及競賽組選手不背浮標需以捷式(自由式)進行，這成績主要將作為中華泳協選拔國手參加世界馬拉松游泳賽，及作為明年全國運動會馬拉松游泳參賽成績依據。

9月4日一早，林明溱、前總統馬英九、立委許淑華等貴賓，將一起在水社碼頭施放1萬條總統魚(曲腰魚)苗， 8時朝霧碼頭開幕式，並在8時30分鳴槍後泳渡正式開跑。

另外，金門縣政府辦理「第19屆搶灘料羅灣海上長泳活動」、澎湖縣政府辦理的「第20屆泳渡澎湖灣海上長泳活動」也將與南投日月潭國際萬人泳渡活動締盟合作，進行各方技術交流，象徵「山盟海誓、山海之約」，企盼共同以推動泳渡活動，帶動地方運動觀光產業發展提升。

今年身障隊伍中有1位曾代表台灣四度參加夏季聽障奧林匹克運動會羽球比賽，於2013年獲得女單金牌，目前擔任台灣適應身體活動學會秘書長的聽障泳者范榮玉選手與曾在2018年代表台灣參加波斯頓馬拉松國手視障洪國展、呂冠霖選手一起組隊首次參加萬人泳渡，體現人生無懼勇於挑戰的精神，堪稱泳者最佳典範。

南投縣府指出，今年泳渡活動以高標防疫門檻辦理，報名選手均須打滿3劑，並在賽前提供48小時內快篩陰性證明，當天才可下水泳渡。大會在防疫工作上毫不馬虎，大會呼籲全體泳客及眷屬朋友，當天要配合大會防疫規定並落實防疫工作，參加泳渡者下水前須佩戴口罩，在日月潭區域陸上，魚池台21線各接駁站到九龍口報到處，至朝霧碼頭集結下水區、伊達邵上岸區一定要配戴口罩，以落實防疫，確保防疫安全。