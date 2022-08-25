《航海王劇場版：紅髮歌姬》魯夫跟美音是青梅竹馬。（台北双喜電影提供）

《航海王劇場版：紅髮歌姬》在台上映氣勢如虹，截至昨（24日）累積票房破8000萬，本週末有望破億，再創新紀錄成台灣首部破億《航海王》劇場版；日本的票房也持續飆漲，本週有望達百億里程碑，並擠下《新福音戰士劇場版：終》拿下日本動漫史上票房第10名，將成為日本影史第2快破百億日幣的電影。

電影大賣，Ado演唱的電影原聲帶《美音之歌 ONE PIECE FILM RED》也在各大音樂排行榜橫掃冠軍，專輯特別收錄海賊世界流傳的神曲〈賓克斯之歌〉，該曲在動漫版本都是由草帽海賊團的音樂家布魯克所演唱，魯夫則是從「紅髮傑克」一行人知道這首歌，〈賓克斯之歌〉由原作尾田榮一郎作詞，〈WE ARE！〉田中公平作曲，一直讓許多海賊迷相信埋藏許多結局的伏筆，這回讓化身「美音」的Ado詮釋，意義非凡，因為美音身為紅髮海賊團的音樂家，也為夥伴表演過，讓大家不禁讚嘆尾田榮一郎實在是「細節狂魔」，從電影一路連動到真實世界。

片中每首歌的詞曲跟劇情都是有關連性的，不只需要唱功好，還要能唱出各種情緒風格，導演谷口悟朗受訪時表示，在提名由誰來為「美音」演唱時，製作組的所有人一致贊成由Ado演唱，「她挑戰了難度超乎想像的歌曲，沒有她的專業能力就無法有這樣的成果。」還提到尾田榮一郎非常講究音樂，因此這次製作詞曲的創作者都是由尾田自己欽點。谷口悟朗不忘提醒大家，只有透過電影院的音響設備才能真正享受這次戰鬥跟音樂的饗宴，劇場版的音樂果然每首歌都讓粉絲滿意。

美音在粉絲之間受歡迎的程度似乎也快超越「父親」，網友紛紛喊紅髮傑克「岳父大人」，周邊商品詢問度也超高，東京還推出美音計程車（UTAXI），讓許多台灣粉絲超想飛去日本搭；由於外型可愛，連知名內衣品牌也特別推出美音款式的商品；海內外掀起一股模仿風潮，不僅有COSER爭相模仿，台灣知名鋼琴網紅也打扮成美音的模樣彈起劇場版的音樂，相當吸睛。

美音在電影裡表演所跳的舞蹈還特別向知名編舞老師Mikiko諮詢，她曾為《月薪嬌妻》打造炙手可熱的「戀舞」，這次依照美音表演跟戰鬥等所演唱的曲子都有設計整體的演出，近日有不少網紅跟2.5次元團體開始拆解教學，跳起主題曲〈新時代〉洗腦的舞步，並有高達百萬以上的觀看次數，「美音之舞」在台灣勢必回成為下一波熱潮。而Ado最近與初音未來的合作，讓人嗅出「美音」或許會是繼初音之後，下一位大物虛擬偶像。

日前魯夫的聲優「田中真弓」在受訪的時候分享對美音的第一印象，直呼「忌妒」、「原來除了我以外，還有一個人對於傑克是這麼重要」，美音的聲優「名塚佳織」表示自己最初以為會是比較男性化並且又很強的人，但看到美音的設計之後，開始想像她會有很多豐富的表情，既是天真浪漫的人，也很活潑，而且對魯夫跟紅髮傑克的關係也是吃醋的。進場影迷們也發揮起「鍵盤柯南的精神」，透過魯夫的眼睛下方有無傷疤，猜測這次劇場版魯夫跟美音小時候的回憶，應該是漫畫第一話之前。