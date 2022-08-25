瑞士藝術家曼努埃爾・斯特里在亞洲的首次個展《彼／此》近日在台登場，他的油彩繪畫以身體和空間構成為主題，此次展出的多幅尺寸與人等身的畫作，讓觀者彷彿置身於陌生人群之中，試圖在資訊、圖像爆炸的時代，創造一個讓觀者重新感受的空間。

斯特里曾於倫敦的坎伯韋爾藝術學院學習繪畫，現於柏林生活及工作，他的創作一方面浸淫於傳統繪畫，有著深厚的文藝復興早期觀點，又對於數位圖像模擬美學有著極大興趣，並在兩者之間發展出獨特的視覺語彙。斯特里喜歡收集人物題材的圖庫照片，從引發他關注的姿態或手勢細節中取樣，並加以拼貼重組，在畫布上重新創造這些身份不明，彼此關係也不明確的角色。

斯特里觀察在圖庫圖像中，肢體語言和真實感受之間有著潛在的落差，人被剝奪了個體性，成為可以被目的性置入、任意詮釋和消費的對象。然而透過再重組作畫的過程，他形容：「某種微妙和親密的感覺可能會浮現，並與這些圖像的片斷可互換性形成對比。我所尋找的即是在兩極之間的不確定性或張力。」

斯特里在亞洲的首次個展《彼／此》（in its place），多幅等身大油畫，描繪表情模糊的人物躺臥、交談或互動的場景，卻他抹去了時間、情緒與敘事細節，甚至抹去了局部的筆觸肌理，強調色彩關係與幾何建構，藉此增加畫面的曖昧與張力，讓觀者在其中彷彿與畫中人物有著若有似無的肢體接觸，也思考觀者與作品的距離與感受，試圖創造一種安靜抵抗資訊爆炸的停頓空間。

TAO ART 創辦人 Vicky Chen個人收藏了一件斯特里的《手》，是前豪瑟沃斯畫廊亞洲發展總監郭慊慊所推薦，她表示：「相對於空間裡其他作品，這幅畫作雖然尺幅較小，卻會讓人停下來駐足觀賞和思考，畫中的內容也難得的純粹。」因此在疫情後TAO ART首次向台灣觀眾引薦國際藝術家及其作品。