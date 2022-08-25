外資連續13個交易日賣超緯穎(6669)，但公司近一個半月來股價沿5日線向上，漲近3成。緯穎上半年賺逾3個股本，公司8月董事會陸續通過對墨西哥子公司增資美元2600萬元，對馬來西亞子公司增資美元3400萬元。而法人近期再將緯穎目標價喊到千元之上，近期的目標價已看到1070元。

緯穎2Q營收750.57億元，年增46.6%，營業毛利62.64億元，年增50.5%，毛利率8.3%，營業淨利45.82億元，年增53.4%，營業淨利率6.1%，營業外支出0.65億元，稅後淨利35.63億元，年增54.3%，EPS 20.38元。

緯穎上半年營收1257.63億元，年增39%，營業毛利101.79億元，年增37.8%，毛利率8.1%，營業淨利74.89億元，年增42.1%，營業淨利率6%，營業外支出0.01億元，稅後淨利59.09億元，年增47.4%，EPS 33.79元。

市場關注的存貨問題，緯穎表示，存貨金額預計在1Q為最高峰，公司已跟客戶積極協調，以改善短料的供應狀況，並且用同廠商換料或新增短料的供應商等方式，使2Q的存貨金額已下降，並轉換成應收帳款與營收，公司目標到2022年底，存貨周轉天數要降到45~60天的水準。2Q存貨金額中，製成品金額約182億元，原物料金額約244億元。