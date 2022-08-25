索尼集團(Sony Group)周四指出，由於利率升高等經濟因素，該公司將在歐洲、日本和英國等市場提高PlayStation 5(PS5)遊戲機的售價。

索尼表示，在歐洲將把配備光碟機版本的PS5價錢，從499.99歐元調漲到549.99歐元；在日本也會有類似漲幅。

該日本娛樂集團說，在美國不會有漲價。目前索尼在美國正與微軟的Xbox進行激烈的爭鬥，且微軟也正要將遊戲擴張到訂閱式服務。

索尼互動娛樂的主管Jim Ryan指出，「我們看到全球的高通膨，以及不利的匯率因素，影響了消費者，並給許多產業帶來壓力」。

在此次漲價之時，索尼的遊戲業務正受到供應鏈困境的擠壓，導致硬體短缺，且索尼也計畫為今年底的購物季進行提高產量。

Ryan表示，有鑑於全球經濟環境對公司業務產生的影響，雖然漲價是必要的，但是公司的首要任務仍然式改善PS5的供應鏈狀況。

索尼計畫在本財年賣出1800萬套該熱銷遊戲機；而在截至今年三月的上一財年，索尼已賣出1150萬套PS5。

Ampere分析師Piers Harding-Rolls則對索尼漲價提出評論，認為微軟將利用索尼的漲價，來強調自己產品的價值。