因公殉職的凃明誠(左)。(本報資料照片)

台南市警第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑，22日查緝竊車嫌犯，卻慘遭明德外役監逃犯林信吾持刀殺害，雙雙因公殉職，由於凃有年邁雙親、曹有從小扶養他長大的阿嬤需照料，兩個家庭遭逢巨變，頓失家中主要經濟來源，二分局取得家屬同意後，今天公布善心捐款專戶，協助辦理外界捐款。

台南市警局第二分局指出，案發以來，接獲各界對2名殉職員警家屬表達慰問哀悼，此外，也有民眾到民權所包奠儀聊表心意。警方全力照顧凃明誠、曹瑞傑家屬，並協助後續撫卹事宜的辦理，務必讓兩位殉職同仁的遺眷生活無虞，也籲請各界愛心人士慨助，如有疑問請致電該分局人事室，電話：06-2134419。

相關捐款帳戶為：

彰化銀行東台南分行，銀行代號：009，銀行戶名：凃謝碧雲（殉職警察凃明誠母親），捐款帳戶「64335111303500」。

永康大灣郵局，郵局代號：700，郵局戶名：曹陳翠梅（殉職警察曹瑞傑阿嬤），捐款帳戶「00313090123380」。