今年中秋節連續假期自9月9日起至11日，交通部公路總局預估，本次連假除返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光風景區旅次為主，返鄉車潮自9月8日下午起出現，觀光旅遊車潮於9日至11日全日於各大觀光風景區湧現，返工車潮則在10日下午起至11日出現。

公路總局預測本次連假省道易壅塞路段，公路交通部分包含地區主要幹道，例如台9線蘇花路廊及南迴公路、台1線水底寮~楓港路段、台61線鳳鼻~香山路段、竹南~後龍及中彰大橋路段等。

銜接高速公路的系統交流道台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山~五甲系統路段等。

重要觀光風景地區鄰近路段也容易車多，包括台2線萬里~大武崙路段及福隆路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港~墾丁路段等。

為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，公路總局自9月8日0時起至11日24時止，推出86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價、搭乘雙鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、使用電子票證搭乘49條台灣好行路線享半價優惠。

9月9日0時起至11日24時止，針對東部地區推出2項地區限定優惠措施，第1項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠（租汽車者折抵200元、機車者折抵100元）；第2項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上2優惠須擇一使用。