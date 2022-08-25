陳冠霖投資7位數於保養品品牌，開啟協槓副業。（朵美拉提供）

《一家團圓》8點檔演員現身力挺陳冠霖。（朵美拉提供）

「戲劇男神」陳冠霖出席保養新品牌記者會，接下總裁一職，開啟斜槓人生。他5月中確診，雖已出關許久，卻留下喉嚨沙啞、咳嗽、喘等後遺症，尤其夜咳嚴重，甚至咳到影響同劇組演員背台詞，「看西醫醫生說是支氣管炎，且肺部有點纖維化。」而今受訪過程也一度喘到得放慢速度說話，需要稍作休息才有辦法繼續，加上連日軋8點檔，陳冠霖不諱言真的很辛苦。

即使工作超忙，但超黏兒子的陳冠霖，就算收工回家已經11點多，還是會把兒子挖起來陪他聊天、分享生活，連開啟副業的想法都是兒子點醒他，「他說爸爸，你沒拍戲就是在種田，是不是也可以做點其他的事情？」他覺得很有道理進而認真考慮、規劃，「這算是第一次做副業，以前就是很單純把演員工作做好，其他都沒有太多想法。」

陳冠霖雖已經50歲，但肌膚保養得宜，上鏡頭依舊帥氣，他坦言軋8點檔沒睡好還是會長痘痘，如果沒有拍攝工作都素顏示人。先前因為素顏照被酸民攻擊老態盡顯，不適合再演男主角，陳冠霖說兒子跟他分享時，他看得很淡，心情不受影響，反而和兒子一起研究PTT酸民的下標，笑說，「有時候他們下標很新穎。」

兒子雖然才13歲，但非常有想法，他平日讀書壓力大，每天放學、補習回到家都已經晚上11點多，日復一日也沒見成績起色，與父母討論後，將轉學到台中教學傾向實驗精神的學校念書，並為日後出國留學做準備。陳冠霖聽到將與兒子分隔兩地相當不捨，還說要和兒子一起搬去台中，第一時間動了在台中買房的念頭，沒想到卻遭鬼靈精怪的兒子笑虧：「你買不起啦！」讓他哭笑不得。

這次協槓副業，陳冠霖不僅擔任品牌推廣，還投資7位數字，但他卻不求業績、不看報表，僅秉持著好東西值得推薦的心態加入團隊，「希望品牌保有真誠，沒有那麼商業。」而在8點檔的老婆李燕，把保養品副業經營得有聲有色，陳冠霖卻沒向她取經，表示相信品牌專業團隊。

今活動《一家團圓》演員包含張琴、江宏恩、張鳳書、龍語申等人全到場力挺，陳冠霖感動不已，尤其對於不斷自我提升的前輩張鳳書，陳冠霖表示可以和她聊烹飪、美術，還受她影響，等8點檔殺青後就要準備政大EMBA考試，再去進修。而原本就念美術的他，在老婆建議下，準備義務教朋友畫畫，豐富生活。