「露營料理徵稿大賽」活動說明。（羚邦提供）

《搖曳露營△》這部在日本廣受歡迎的動漫作品，讓個人機車露營風氣興起，作品中不經意出現的各種露營用品，常引起搶購風潮，甚至導致該用品長期缺貨。近日《電影版 搖曳露營△》的上映，再度喚醒人們對於大自然美景的無限嚮往，自7月1日上映以來，除了上映當周以3.5億成為日本全國票房第3名外，截至周二（23日）共累積10億日圓（約2.2億台幣）的票房佳績。

這部日常系少女慢活露營的電影，以溫暖的友情、富士山美麗風景與豐富、多變又充滿驚喜的各種美食，滿足觀眾在視覺與味覺上的無限想像，讓人在極短的時間內遠離城市的喧囂，進入大自然的懷抱，也難怪這部電影能獲得69萬觀影人次的支持，實力不容小覷。該片也將於9月16日在台上映，為此，電影公司特地在官方臉書上舉辦「露營料理徵稿大賽」，邀請觀眾上傳自己擅長的戶外露營料理，公開分享拿手的烹飪美食。

只要在9月4日前投稿3分鐘長度的料理短片，就可以抽《電影版 搖曳露營△》電影首映券。活動預計於9月5日至13日進行人氣票選，優勝獎品除了有電影交換券、日版原裝特典與精緻的周邊商品外，還有台酒特別贊助的「漫煮時光」拌麵與「極＋」氣泡水等好禮，非常適合與朋友一起共享美好的用餐時光。