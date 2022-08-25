女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」，高人氣讓她迅速升格新一代啦啦隊女神，也成為各大節目的熱門嘉賓；近日林襄曬出自己與交通部合作的宣導影片，正妹女警造型讓粉絲激動喊：「暈船了！」

林襄今（25日）在社群平台更新近況，甜喊「大家要注意交通安全」，林襄穿著藍色條紋背心和百褶裙，一頭棕色長髮上裝飾小鹿角，模樣甜美，她對著鏡頭露出笑容喊「公路濕背秀」，只要用路人違規一抬頭就可以看見林襄在一旁跳著手勢舞，提醒用路人「請勿超速」、「變換車道請打方向燈」；接著林襄換上另一套造型，她化身交通警察，將長髮綁成馬尾，打扮帥氣俐落，一邊吹警哨提醒「請勿闖紅燈」，讓壓線的用路人往後退。

影片最後，林襄以女警造型比出愛心，用台語宣導：「騎乘多點注意，安全與你相遇。」巧妙搭到最近推出的寫真集書名，影片上傳幾個小時就破萬人點讚，許多網友激動喊：「林襄穿警察制服好美」、「想被開罰單」、「有那麼正的女警，被開一張罰單也甘願」、「講台語的林襄」、「暈了暈了」、「警察制服我可以」、「這影片放了5個小時還在播，是正常的嗎？」也有人覺得影片劇情一般吐槽「好尬」，被其他網友回應「你才尬」。