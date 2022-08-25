張氏母子三人17年內陸續被診斷出罹患大腸癌，經台中榮總多專科癌症治療團隊量身訂製、精準治療後，如今都已痊癒，未看到腫瘤復發痕跡。（馮惠宜攝）

藝人余苑綺罹大腸癌8年經歷數70次化療仍不敵病魔，消息傳出後讓許多病友不勝唏噓；台中張姓一家兩代三人陸續罹患大腸癌，母子3人25日分享自己抗癌逆轉勝經歷，笑稱自己是天選家族，還說「遇到就面對，相信醫師、沒有什麼好怕的…」；台中榮總大腸癌多專科治療團隊也以此天選家族完勝癌症為證，強調「大腸癌絕非不治之症」。

56歲、52歲的張先生兄弟和84歲的媽媽一起出席台中榮總大腸癌多專科治療成果發表，張氏家族兩代有五人罹癌，52歲的弟弟說，爸爸在他17歲那年就得了鼻咽癌，而姐姐這幾年也罹患乳癌，他和媽媽、哥哥是17年間陸續被診斷罹患大腸癌，但經歷台中榮總多專科、量身訂製的精準醫療，目前腫瘤都已消失。

其中弟弟在17年前因2周瘦10公斤檢查出大腸癌，唯腫瘤已侵犯十二指腸與胰臟、無法開刀切除，他院醫師甚至宣告只剩半年的生命，經輾轉到台中榮總接受治療，醫療團隊透過12次化療順利將腫瘤縮小，再進行手術切除，後後接受輔助性化療，追蹤迄今未看到腫瘤復發。

9年前張媽媽因感覺到躺著時腹部有東西在移動，被診斷出大腸癌合併腹膜轉移，當時73歲的張媽媽一度想放棄治療，在小兒子成功抗癌的鼓勵下，並向家中神明擲茭，也接受台中榮總治療，很幸運手術完整切除了腹膜轉移的所有腫瘤、再經15次的化療及標靶藥物治療，如今身體恢復良好。

而55歲的張大哥則是去年因肛門出血到台中榮總就醫確診為大腸癌，但因腫瘤位置靠近肛門，若逕行手術需將肛門切除，最後醫療團隊建議先放化療縮小腫瘤再手術，也成功保留肛門，後續的追蹤也未看到腫瘤。

台中榮總大腸直腸科醫師黃俋霖指出，透過台中榮總多專科癌症治療，有高達40％患者大腸腫瘤完全消失，多專科整合治療除依病患狀況量身打造治療計畫，也有個管師隨時追蹤病患治療後的反應，全方位提供協助，成功治癒機會大增。中榮血液腫瘤科醫師林政賢呼籲，若家族內有大腸癌相關病史的民眾，更應多加注意，定期接受檢查，以期提早發現大腸癌病變，早期治療。