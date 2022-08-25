伴隨後疫情時代，經濟解封，歐洲、印度電動、限塑、綠色材料商機發酵，德淵（4720）歐洲、印度營運動能增溫推進。德淵表示，除既有波蘭、印度廠營運受惠外，並與銘安科技簽署合作備忘錄，規劃於歐洲波蘭設立合資公司，供應生物可分解材料。

此外，德淵近年布局的濾材新產品切入包括空氣清淨機、汽車空調、吸塵器三大目標產業耕耘，營運漸收成效，今年高階過濾材料及過濾用熱熔膠獲利貢獻可望倍增。

德淵目前熱熔膠營收占比約75％、特用化學品約14％；其中，大中華地區營收比約65％、亞洲其他地區約11％，歐洲、美洲地區營收比約9％、7％。

德淵董事長蕭向志指出，集團早於歐洲建立生產基地，並設置歐洲區研發中心。考量全球碳中和趨勢，與銘安科技於3月簽署合資合作合約書，將於波蘭設立合資公司，發展如吸管、餐具、瓶罐、包裝袋等各類型消費性生物可分解產品，替代傳統不可分解的石化塑膠製成品。由德淵負責新工廠建設、生產製造、市場行銷；銘安科技負責設備整廠輸出，並提供完整技術、製程、相關專利與認證。

此外，德淵也看好印度發展機會。蕭向志認為，印度製造是全球經濟增長在可預見的未來之引擎，而德淵於印度地區的發展策略可直接受回公司稅優惠，並搶佔印度大幅成長的內需，而印度今年7月啟動禁塑令也有利德淵推動的綠色材料策略合作平台全系列產品發展。

尤其，印度電動車FAME & FAME Ii的政策與布局，帶動印度製造的電動車增長，此舉也讓印度德淵布局良久並取得實績的汽車產業（車燈、車用內飾、車用電子特化品等）可望受惠。