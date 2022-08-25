森崴能源旗下九崴電力公司創民營電廠先例，25日與財團法人中興工程顧問社研究團隊簽訂「碳封存技術合作協議」，並將妥善規劃「九崴南科天然氣電廠」具體減碳發展策略，朝2050淨零碳排目標努力。

簽約儀式由九崴電力總經理徐崧富及中興工程顧問社執行長高銘堂共同簽訂，九崴電力董事長胡惠森、中興工程顧問社董事長曾參寶見證，未來雙方將優先投入南科燃氣電廠附近二氧化碳封存之先期地質潛能評估、試驗場址概念性規劃及風險分析等技術合作，進而朝向中長期二氧化碳捕捉與地質封存發展策略研析。

值得一提的是，此次合作將是民營電廠中第一家投入二氧化碳捕獲與封存（碳封存）研究的業者，除了與中興社合作，更邀請了中央大學碳封存及地熱研究中心林殿順教授及成功大學石油策略研究中心楊耿明研究員等團隊共同參與研究。

森崴能源總經理暨九崴電力董事長胡惠森指出，2050年淨零碳排已列為國家減碳目標，而燃氣電廠導入二氧化碳捕獲與封存技術（CCS），已成為國家政策並符合當前國際共識。