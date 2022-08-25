張震在《毒梟聖徒》中飾演華人黑幫頭子「陳震」。（Netflix提供）

Netflix韓國影集《毒梟聖徒》中充滿濃厚的叢林氣息以及茂密椰子樹的南美風光，帶給粉絲們全新的視野。之所以能有這樣吸睛的美景，全因該劇特別前往多明尼加共和國進行2個月的拍攝，多明尼加在此之前已是不少電影和電視劇的拍攝地，並以電影《教父2》的海外拍攝地點聞名，劇中一場在總統府的戲碼也是在真正的總統府裡拍攝，更突顯出黃晸珉在影集裡中飾演的毒梟教父「全耀煥」在蘇里南有著強大政治背景撐腰的真實感。

「全耀煥」宛如王宮的豪宅亦是劇組費盡心思所打造，充滿異國氛圍和非凡氣勢，不僅在原有的韓國境內拍攝場地特別搭建了噴水池，還在多明尼加共和國、韓國的濟州島、全州、茂朱、安城、首爾、盆唐各地取景拍攝，再透過後製打造出這獨一無二的毒梟之家，並從多明尼加帶回壁紙、地板、門、窗戶等材料來裝潢，飾演蘇里南和美軍的演員們也都穿著在多明尼加購買的當地衣服，延續了異國風情的真實氛圍。導演尹鍾彬導演自信表示，相信就連韓國人都會分不清楚是在熟悉的濟州島拍攝，還是在國外取景，打造出屬於《毒梟聖徒》裡才能看到的獨特世界。

在今（25日）公開的正式預告中，前往蘇里南做生意的商人「姜仁久」（河正宇 飾）被當地表面看似親切熱情但其實是毒梟的韓國牧師「全耀煥」（黃晸珉 飾）陷害入獄，好在國情局特務「崔昌浩」（朴海秀 飾）解救，並在得知真相後為了找回失去的所有財產，決定成為臥底以協助國情局，讓自己化身能逮到全耀煥的誘餌。全耀煥擁有蘇里南政府這強大靠山，囂張地掌握毒品市場，姜仁久與崔昌浩假裝是毒品大亨向其提出鉅額交易，而虎視耽耽的華人黑幫頭子「陳震」（張震 飾）也伺機而動，眾人之間充滿謊言與算計，全耀煥甚至烙下了狠毒的死亡預告。預告中還可看到全耀煥掐著姜仁久脖子的激烈對決，以及被血濺了一臉的全耀煥與陳震，畫面相當震撼。

《毒梟聖徒》共6集，將於9月9日下午3點在Netflix全球190個國家與地區獨家上線。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！