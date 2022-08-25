曾文水庫靠著午後陣雨逐漸累積水量，目前蓄水率已超過5成。（南水局提供／李俊淇台南傳真）

今年颱風至今生成10個，卻沒有一個發颱風警報，恐打破台灣最晚警報發布的記錄，連日午後陣雨，曾文水庫及烏山頭水庫都有些許進帳，蓄水量目前超過5成，截至今（25）日下午5時許，曾文和烏山頭水庫有效蓄水量約3.11億立方米，南水局副局長王瑋表示，南部地區可正常穩定供應各標的用水至11月底，而明年初是否減壓供水則隨時和各機關持續討論中。

由於颱風警報遲遲未到，水利署長賴建信今日南下關心南部地區防旱因應整備情形，並與台南市政府及高雄市政府水利局人員會商，除了說明目前南部地區供水情勢及相關防旱因應作為，另也邀集台水公司、農政單位、科技與工業單位及地方政府等召開供水情勢會議檢討相關調度措施。

南水局副局長王瑋表示，南部地區7月起各主要集水區降雨量僅歷年平均3至7成，但透過精緻操作管理兼顧防汛與水資源利用，甲仙堰7至8月累計引水量達3350萬立方公尺，讓南化水庫持續維持在接近滿水位狀態。

王瑋說，另外也與農水署嘉南管理處自8月11日起合作啟動加強灌溉管理，累計至8月20日止，嘉南灌區二期作灌溉用水量已節省3690萬立方公尺，目前曾文-烏山頭水庫系統蓄水量仍高於109年同期9000萬立方公尺以上。而國內規模最大的曾文水庫，雖然沒有颱風豪雨的加持，但靠著午後陣雨，水位標高超過215公尺，蓄水率逐漸超過5成，經評估南部地區可正常穩定供應各標的用水至11月底無虞。

南水局表示，面對目前降雨量仍然偏少的先天因素，希望社會大眾共同節約用水，將節水好習慣內化到每日生活中，將珍貴水資源做最有效的運用。