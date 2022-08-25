《夢想17唱》提供音樂LIVER全新展現舞台。（17LIVE提供）

人氣音樂LIVER頗廢孟璇登上《夢想17唱》舞台演出。（17LIVE提供）

亞洲No.1直播串流娛樂社群平台17LIVE，為持續積極培訓極具潛力音樂人才，持續推出各種音樂圓夢舞台，近來推出新音樂節目《夢想17唱》為音樂LIVER打造嶄新圓夢舞台，由黃小愛和潛力主持LIVER搭檔主持，節目錄影現場特別移陣到充滿文化氣息的知名展演空間「樂悠悠之口」，在live band樂手加持下，讓每位歷經線上活動衝刺競爭爭取到上節目展現歌喉機會熱愛唱歌、喜愛表演的音樂LIVER，除了能盡情一展歌喉創造和線上粉絲們共享的珍貴舞台回憶，還能快速增強自己的駐唱經驗值，練膽、練實力。

《夢想17唱》最新兩場的演唱LIVER都是高顏值各擁大批寶寶支持的人氣LIVER，當中chichi_綺綺和楊淨宇Angel都將連上兩集節目各獻唱6首歌曲讓粉絲聽個過癮，鹿港出身身兼街頭藝人及人氣歌唱LIVER的鄭怡琳，是17LIVE歷來音樂節目的熟面孔，鄭怡琳這次也首度現身《夢想17唱》舞台，外型清秀有個性的酸酸愛唱歌，是這次表演LIVER中的台語歌擔當，她選唱的三首歌全是經典台語歌，為何這麼愛唱台語歌，竟是因為酸酸愛唱歌唱國語容易咬字不清楚，很容易變成台灣國語，她才變得對台語歌情有獨鍾。

溫柔甜美嗓音17LIVER女星楊淨宇，之前爭戰兩季《夢想Sing樂園》並奪得第二季LIVER賽道冠軍，楊淨宇為了更常近距離唱歌給大家聽，三年前努力考了新北市街頭藝人執照，自去年十月起近一年來開始在街頭及餐廳演唱，楊淨宇選歌上很寵粉，挑的歌都是直播間寶寶們很愛聽她唱的歌，她也透露為了感謝粉絲們的支持，正在籌備送給粉絲的新單曲，預計今年下半年正式發行。

擁有近60萬粉絲人氣LIVERchichi_綺綺，這次會出現在歌唱節目的演出名單令許多人意外，原來是近來寶寶們故意鬧她，合力拱她上歌唱節目，希望能多聽到綺綺唱歌，《夢想17唱》之外寶寶們還想把綺綺送上《布袋戲金曲歌唱大賽》舞台，為了好好唱歌給大家聽，綺綺還花了一萬元學費上音樂教室請老師指導唱歌。歌唱實力增進多少將可在節目中驗收。綺綺不常唱歌，這次參加歌唱節目還有一大考驗，就是連唱六首歌要努力不忘詞！

《夢想17唱》節目的live band新型態靈魂人物之一，就是從音樂節目參加演唱LIVER轉換身份抱起吉他擔任樂手的音樂LIVER小沙，不需要再參賽小沙笑說覺得變的比較輕鬆，但還是需要做很多準備工作及練習，現在不是練唱而是為了演出LIVER能完美演出忙於事先抓譜、大量練彈吉他，小沙之前在pub、live house演出經驗豐富，曾擔任樂手也當過駐唱歌手，覺得做駐唱會影響自己創作的熱枕，因為在pub駐唱完的疲累會讓他不想再創作或是碰吉他，原本經營的餐廳因疫情影響去年已熄燈，現在回歸專心做自己熟悉的音樂工作，現在時間變得自己很能掌握，小沙預告今年接下來將有多場售票演唱會，有機會線上轉線下跟歌迷近距離相聚，10月1日將在公館河岸留言開唱，11月底起還將有北南中三地巡迴開唱。