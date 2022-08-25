證交所接獲投資人反應，近日收到金管會及證交所聯名公文，表示因某外資證券機構帳戶涉嫌洗錢及不當得利，其用戶之證券帳戶將暫停交易，投資人如欲提領資金，需繳納20％保證金，以證明個人資金來源合法。證交所提醒投資人，此為不實資訊，千萬別被騙了，金管會與證交所為不同機構，不會聯合署名發布公文。

證交所指出，詐騙集團的詐財話術有：騙徒假冒市場管理單位，要投資人於三個交易日內儘速償還投資人帳戶資金(包括本金與獲利)，惟依照金管會的要求，提領資金之投資人，需先繳納交易帳戶總金額之20％的保證金，待24小時審核之後，銀行再將投資人交易帳戶內的資金及保證金，一併劃撥到投資人金融帳戶。

證交所表示，許多非法交易平台或投資機構，常以「投資群組由專業分析師建立」、「推薦的個股穩賺不賠」、「買入特定個股，藉眾人資金抬轎」、「加入付費會員，以獲取獨家消息與獲利機會」等話術，藉以博取民眾信任及投入資金，隨後並以虛假之高額獲利，誘使投資人投入更多資金，當投資人想撤回資金時，再以各種理由拖延，最後，再假藉交易暫停、帳戶凍結等名義，要求投資人再繳保證金，等於是再投入資金，當投資人匯入保證金後，往往就再也連絡不上對方了。

目前金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，並建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。券商公會、投信投顧公會網站亦已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」。民眾可至上開網站查詢或電話諮詢相關資訊，以確保投資安全。

證交所呼籲，當投資人對各項投資訊息有疑慮時，應致電165反詐騙諮詢專線，或證券期貨反詐騙諮詢專線（02）2737-3434；並建議投資人，應回歸最基本的投資方式，透過公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw/），了解公司的基本資訊、歷年獲利等。做自己的投資主人，才是最安全又長遠的投資方式。