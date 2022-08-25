詹姆士和韋汝幫忙割稻。（八大提供）

八大第1台《詹姆士出走料理》主持人詹姆士帶領觀眾嚐遍全台美食、探尋在地食材，這次以送暖、關懷社會出發，詹姆士與韋汝日前前往桃園參與為長者供餐的活動，詹姆士除了秀出大廚上菜的好身手，還和韋汝付諸實際行動，以協助農家工作的方式，募集食材為長輩加菜。

位在桃園龍潭的高原社區關懷據點，在平日的中午，都會用大家捐贈的食材烹煮供餐，讓社區的長輩一起吃飯，《詹姆士出走料理》獲知這項訊息，也希望能貢獻一份心力。詹姆士和韋汝先到青農經營的米庄幫忙割稻，眼見詹姆士不只做菜手藝一流，割稻身手也是俐落迅速，看得伙伴韋汝連聲讚嘆，直誇詹姆士：「你真的很適合當農夫！」

隨後兩人協助整理稻穗脫穀，其中，在踩踏脫穀機時，需手腳並用，掌握協調性，詹姆士一點就通，快速抓到踩踏的訣竅，順利完成替稻穗脫穀的任務。而韋汝則是在米庄達人提點要配合節奏，卻還是手忙腳亂，讓她忍不住自嘲：「為什麼我會手腳不協調？」

成功募到白米和粥米後，詹姆士和韋汝再到八德的蔬菜合作社，募集不符合契作尺寸的格外品，將匯集的物資送回高原社區關懷據點。此外，詹姆士和韋汝還擔任廚房志工，親自為長輩烹煮料理，貼心的詹姆士考量年長者可能牙口不好，咀嚼能力比較弱，特地將紅蘿蔔打成泥狀，炒軟後再加入蛋黃、蟹管肉炒至融合，製作容易入口的「蟹黃海鮮蒸蛋」，在場長輩開心透露能有機會吃到詹姆士親自烹調的美食，覺得十分開心。《詹姆士出走料理》每周日晚8點在八大第1台播出。