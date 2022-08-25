財政部國庫署25日指出，今年度1～7月中央政府總預算歲入累計實收數為1兆7,262億元、年增17.7％，較累計分配預算數1兆3,920億約多出24％，較預期更佳，預算達成率約76.1％。
依國庫署統計，歲入可分為稅課收入（中央政府實徵稅收）、非稅課收入（中央政府其他收入等）。我國1～7月累計稅課收入為1兆5,180億元、年增19.1％，預算達成率約79.7％，執行率104.7％。
至於我國1～7月累計非稅課收入為2,082億元、年增8.4％，預算達成率約57.3％，執行率104.7％。
財政部國庫署25日指出，今年度1～7月中央政府總預算歲入累計實收數為1兆7,262億元、年增17.7％，較累計分配預算數1兆3,920億約多出24％，較預期更佳，預算達成率約76.1％。
依國庫署統計，歲入可分為稅課收入（中央政府實徵稅收）、非稅課收入（中央政府其他收入等）。我國1～7月累計稅課收入為1兆5,180億元、年增19.1％，預算達成率約79.7％，執行率104.7％。
至於我國1～7月累計非稅課收入為2,082億元、年增8.4％，預算達成率約57.3％，執行率104.7％。
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