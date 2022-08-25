房產電商平台maauu今（25）日宣布推出全新OMO解決方案，以SaaS（軟體即服務）從雲端銷控、零斷點體驗、AI行銷三大面向擴大買家基數，助攻成交率，期望透過實踐居住正義進而改善大眾生活，引領房產科技革命。

鎖定房產電商化趨勢 maauu創全球首個「集合住宅線上交易平台」

台灣新屋代銷市場一年約有新台幣850億元的規模，不僅投入大量廣告費用於網路媒體，房仲業者更持續開發網路賞屋工具，顯示房地產業正積極擁抱房產科技（PropTech）趨勢。

看準疫情之下無接觸消費習慣興起，購屋行為也與過去大相逕庭，房產電商平台maauu領先各國成功研發出首個「集合住宅線上交易平台」，首站就從人口密度、網路使用率高的台灣出發，利用流暢選戶介面整合線上與現場銷售，並以一站式平台匯聚所需交易資訊，期待能突破空間與時間的限制，重塑房產交易體驗。

房產電商平台maauu創立於2021年，創辦人暨執行長劉冠宏為連續創業家，曾任國際知名貝氏（貝聿銘）建築師事務所建築師，以及無有建築創辦人。回台執業12年後再度攜手建築、遊戲與網路團隊創立maauu，目前團隊成員約10人。旗下產品自今年2月起試營運，陸續上架的12個建案遍布全台，迄今更協助建商成交逾24戶、賣出新台幣3億元多的房產。

房產電商平台maauu創辦人暨執行長劉冠宏表示，融合建築設計與科技的力量幫助人們實現理想居住生活，是maauu創立的願景。希望透過打造保護消費者權益、完善購屋體驗，並且協助國家政策的新工具，建構一個公平、公正、公開的房產交易環境，實現居住正義的目標。

房產交易的過程中，買方常遇到資訊不透明，看屋選戶過程繁瑣又耗時等問題；賣方則多是被動等待買家上門，漸漸失去網路新世代買房主力的注意力。

觀察到建商與消費者間巨大的鴻溝，憑藉建築設計出身的背景，maauu從完善房產交易「體驗」的視角出發，打造簡單易用、功能俱全的一站式OMO平台，連接線上與現場銷售的斷點，並優化銷售過程中每個環節，幫助賣方成交更高效，買方體驗更流暢。同時，maauu採用SaaS訂閱制服務，建商可以用到哪付到哪，將有限資源用在刀口上，並消弭資訊落差。

maauu一站式OMO平台具有以下三大特色協助提高成交率，包括串接線上與現場銷售、打造買家零斷點體驗、運用兩個AI突破現有銷售框架等。

maauu表示，利用單一平台整合房地產專用ERP（資源管理系統）、CRM（客戶管理系統），以及線上與現場同步的ePOS系統，提供專案需要的銷控管理、客戶建檔與收單收款各種需求，讓專案可遠端、多案管理。平台同時包含一頁式廣宣與雲端電子裱板，幫助銷售人員不受時間與地點限制進行銷售。

此外，買家透過maauu可隨時線上賞屋、選戶選車位、預約現場，並使用平台下單付訂等，創造零斷點購屋體驗，提升轉換率。平台也利用AI精準行銷，以大數據分析買家購屋心理，協助賣方廣告投放更精準，達到買家回頭率。