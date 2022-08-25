美股止跌回穩，台股25日跟著反攻，且外資終結連八賣，尤其國際美元指數一度跌破108，齊力推升新台幣，上演股匯雙漲，終場收在30.194元兌1美元，升值7.7分，終結連續五個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量11.22億美元。

外匯交易員表示，雖然聯準會（Fed）官員又出面喊話，高唱鷹派升息抗通膨論調，但諾貝爾經濟學獎得主學者卻示警，升息過度可能造成反效果，美股應聲止跌回穩，主要亞股紅通通，台股啟動反攻，最後上漲130點至15,200點，且外資反手小幅買超台股13億元，尤其國際美元指數從20年高點回落，激勵新台幣開高走高，一舉升破30.2元。

外匯交易員指出，傑克森霍爾央行年會26日登場，Fed主席鮑爾的演說是否維持鷹派論點，受到全球關注，會前外資操作偏觀望，但美元反應強烈，一切靜待會議舉行後提供新指引，由於央行放手回歸市場，短線新台幣走勢將跟隨主要亞幣的動向。