富邦悍將離台前登板倒數第2戰，下午新莊下起午後雷陣雨，目前工作人員已掀起大帆布並開始整理場地，目前確定比賽時間會延後開打，但時間未定，確定開打前半小時會再作通知。

本周味全龍與富邦進行3連戰，昨天首戰因雨延賽，今天賽前同樣下起大雨，但現在雨勢已趨緩，工作人員也已開始整理場地，今晚兩隊先發投手都推出洋投先發，龍隊推出鋼龍，富邦則由羅力應戰。

賽前龍隊總教練葉君璋也提到，若是今天比賽又不能打，先發投手都會順延，意思是鋼龍改到明天先發，布里悍則改為27日先發面對中信兄弟。