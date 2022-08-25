本週，一段凱特王妃（Kate Middleton）帶著兒女搭乘經濟艙的影片在網路上瘋傳，過程與其他乘客對到眼時，更露出一抹熱情微笑，親民又務實的舉動再次受到網友一致好評。

綜合《太陽報》（The Sun）、《新聞週刊》報導，向來給外界勤儉持家形象的劍橋公爵夫人凱特，日前帶著7歲女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和老么路易王子（Prince Louis）飛往蘇格蘭與女王伊麗莎白二世會合，一家人將在巴摩拉城堡(Balmoral Castle)度過暑假的尾聲。

影片拍下，凱特一貫用平價品穿出高極感又不失優雅，言教不如身教，夏綠蒂公主穿著約台幣900元的碎花洋裝亮相也同樣被讚爆。重點是3人與隨行保母、保鑣選擇搭乘經濟艙，下飛機時被同班乘客給捕捉放到社群平台，寫下「凱特和孩子一行人坐在我前面兩排，途中她起身幫女兒拿包包裡的iPad，當她轉身與兒子說話時不小心跟我對到眼，她竟然露出一個微笑!」從細節看出一個人的性格，這樣溫暖的小舉動讓網友紛紛驚嘆，「對孩子來說，這才是最正常的開始。」、「她做了良好的示範。、「她一直都表現很好!」

據悉，即使看到王室成員就在眼前，也沒有任何乘客偷拍或打擾，給他們一家人非常多的隱私。鑒於私人飛機的頻繁使用讓地球淪為犧牲品，越來越多公眾人物受到撻伐，貴為王室成員的凱特做出了絕佳的示範。

威廉王子與凱特王妃今年宣布搬離生活9年的倫敦西部肯辛頓宮（Kensington Palace），考量高齡96歲女王行動不便問題頻復發，決定搬到溫莎城堡附近一座豪邸「阿德萊德小屋」（Adelaide Cottage）。