世界小姐（Miss World）大賽中國區候選人爆發碩士學歷與工作經歷職稱爭議，第71屆世界小姐大賽主辦單位在官網宣布，對收到有關世界小姐中國區候選人的投訴表示關注，並將進行調查，如果違規，將採取適當行動。

秦澤文在中國賽區選拔中未獲選進入前3名，但陸媒指出，冠軍因故未能參賽，並未由第2名遞補，卻由3名以外的秦澤文遞補，外界質疑有黑箱作業。（圖／世界小姐官方微博）

據《澎湃新聞》報導，8月22日晚間，第71屆世界小姐中國區大賽官方微博宣佈，1997年出生、服務於金融業的秦澤文將代表中國區出戰第71屆世界小姐全球總決賽。消息公布後隨即在網上引發爭議，許多人指稱秦澤文並非71屆世界小姐前3名，卻獲派參加世界小姐總決賽，不合乎賽事章程，其中或有弊端。

世界小姐官方微博發佈的官宣文字中，秦澤文擁有跨行就讀的金融專業碩士學歷，不久後遭質疑造假，官網隨後刪去碩士學位敘述，增加了體重等信息。（圖／小紅書）

此外，中國區賽事公布秦澤文的學經歷包括她擁有金融專業碩士學位，遭到不少知情者質疑，工作經歷在職稱與獲得的榮譽亦過度美化與編造之嫌，在網路上引起大量議論，認為選拔賽事黑箱作業弊端重重。

網上亦有人爆料秦澤文並非第71屆世界小姐中國區賽事前3名，卻因冠軍遭除名而直接被選派擔任中國區參賽代表， 被質疑其中有黑箱作業。（圖／小紅書）

報導說，被認證為第71屆世界小姐大賽官方微博的帳號24日晚間就此回應稱，「對有關投訴表示關注，將進行調查，如果違反規定，將採取適當行動。」

世界小姐大賽微信公眾號訊息稱，秦澤文出生於1997年，原學習計算機工程專業，又跨行攻讀金融專業的碩士學位，曾任職知名跨國企業，並在安信證券擔任助理分析師，但這些學經歷遭爆料幾乎全都是造假。

《澎湃新聞》指出，據第71屆世界小姐大賽微信公眾號訊息稱，秦澤文出生於1997年，原學習計算機工程專業，又跨行攻讀金融專業的碩士學位，先後加入甲骨文、普華永道等企業實習，並在安信證券擔任助理分析師，其工作團隊數年是新財富最佳分析師計算機行業第1名。

不料在8月23日11時24分，世界小姐官方微博更新發佈的官宣文字中，「碩士學歷」被刪去，新增了體重等信息。

報導引述中證協信息也顯示，秦澤文學歷僅為大學本科，自2021年8月12日至2022年1月4日在安信證券工作，執業崗位為「一般證券業務」，而非「證券投資諮詢」（分析師）。

秦澤文申報的工作經歷為安信證券擔任助理分析師，但在證券協會登記的執業項目為「一般證券業務」，而非做為分析師的「證券投資諮詢」。（圖／中國證券業協會）

此外，網上亦有人爆料秦澤文並非第71屆世界小姐中國區賽事前3名。據第71屆世界小姐大賽微信公眾號指出，2021年11月13日，畢業於英屬哥倫比亞大學、來自湖北武漢的阮玥奪得了第71屆世界小姐中國區總冠軍，畢業於英國皇家音樂學院的唐蘇蘇獲得了該屆中國區亞軍，畢業於四川電影電視學院的胡可瑜獲得了中國區季軍。其中完全沒有秦澤文入選的訊息。媒體向主辦單位查詢後，工作人員僅表示秦澤文是參賽選手，但為何中國賽區冠軍被取消資格後，為肧是亞軍補上，工作人員未予回應。

秦澤文的金融專業碩士學位與工作經歷職稱被爆出造假，在網路上引起大量議論，認為選拔賽事黑箱作業弊端重重。（圖／小紅書）

報導說，世界小姐大賽臨陣換將並非首次，第70屆世界小姐大賽中國區代表楊茜茜（第69屆世界小姐中國區冠軍）因身體原因無法參賽，經主辦海南新絲路文化產業集團決定，推選第28屆新絲路中國模特大賽十佳選手姜思岐為第70屆世界小姐總決賽中國區代表，代表中國參加世界小姐總決賽。

世界小姐大賽從2003年引進中國後，與其他許多國家一樣，曾爆發不少爭議，第71屆 中國區候選人秦澤文的碩士學歷與工作經歷職稱爭議，主辦單位將進行調查。（圖／小紅書）

據世界小姐官方微博訊息，世界小姐選美大賽創辦於1951年，至今已辦理70屆賽事，2003年首度引進中國。2022年3月決賽選出的第70屆世界小姐為來自波蘭的Karolina Bielawska。