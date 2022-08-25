證交所表示，為幫助年輕族群建立正確投資理財觀念及認識投資相關風險，8月25日推出證期局局長分享「投資想賺錢？先掌控風險！」影片，透過局長張振山循循善誘的投資叮嚀宣導影片，幫助年輕投資族群，掌握財富從認識風險開始。

針對近來投資人開戶年輕化，金管會主委黃天牧曾表示，臺灣資本市場年輕人在股市開戶人數節節上升，全世界投資人結構也趨年輕化，但天下沒有絕對的「順風順水」，要做好承擔風險的準備。證交所為強化年輕人投資教育，積極辦理投資人教育推廣及投資風險控管宣導，近期陸續推出系列風險控管宣導影片。

8月25日推出「投資想賺錢？先掌控風險！」宣導影片，以人物專訪方式，說明投資都有風險，事前做功課是關鍵。面對瞬息萬變的證券市場，投資人除了應了解國際金融情勢，在交易規則及投資風險更是投資人必備的功課，了解投資基本概念，及清楚自身風險屬性，以增進年輕人對投資市場的認知，培養妥適配置資產及正確投資理財觀念。