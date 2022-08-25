安哥拉民主史上競爭最激烈大選在昨天結束投票後，選委會公布的初步結果顯示，現任總統勞倫科陣營大幅領先，但是在野陣營也根據自行計票，聲稱握有領先優勢。

法新社報導，油藏豐富的安哥拉1992年才首次進行多黨參與的選舉投票，昨天大選投票結束後已經開始計票。

安哥拉選舉委員會漏夜公告的國會大選初步結果指出，計票作業完成33%，執政黨安哥拉解放人民組織（People's Movement for the Liberation of Angola，MPLA）拿下60.65%選票。

極具個人魅力在野領袖朱尼奧（Adalberto Costa Junior），他領導的主要反對黨安哥拉獨立聯盟（National Union for the Total Independence of Angola，UNITA）則獲得33.85%選票。

自從安哥拉1975年脫離葡萄牙獨立以來，MPLA已經統治國家近半個世紀。

曾在蘇聯受過教育的前軍事將領勞倫科（Joao Lourenco）5年前接替經驗豐富前總統杜桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）時，承諾為安哥拉開創新時代。他在選戰中大肆宣揚自己5年來的執政成就。

外界認為他進行影響深遠改革，包括提升半國營機構的財政透明度及效率、打擊無所不在的裙帶關係和貪腐，並承諾推動有利於商業的政策以吸引外資。

不過，UNITA副主席契伏庫伏庫（Abel Chivukuvuku）表示，自行計票顯示，UNITA目前保持領先。

他在晚間的現場直播中表示：「我們的計票中心，給予了明確初步跡象，UNITA在全國各省都呈現勝選趨勢。我們信心十足、老神在在。」

安哥拉過去大選結果向來具爭議性，計票過程可能長達數週。這次有逾1400萬人登記投票。