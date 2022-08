安哥拉民主史上競爭最激烈大選在昨天結束投票後,選委會公布的初步結果顯示,現任總統勞倫科陣營大幅領先,但是在野陣營也根據自行計票,聲稱握有領先優勢。

法新社報導,油藏豐富的安哥拉1992年才首次進行多黨參與的選舉投票,昨天大選投票結束後已經開始計票。

安哥拉選舉委員會漏夜公告的國會大選初步結果指出,計票作業完成33%,執政黨安哥拉解放人民組織(People's Movement for the Liberation of Angola,MPLA)拿下60.65%選票。

極具個人魅力在野領袖朱尼奧(Adalberto Costa Junior),他領導的主要反對黨安哥拉獨立聯盟(National Union for the Total Independence of Angola,UNITA)則獲得33.85%選票。

自從安哥拉1975年脫離葡萄牙獨立以來,MPLA已經統治國家近半個世紀。

曾在蘇聯受過教育的前軍事將領勞倫科(Joao Lourenco)5年前接替經驗豐富前總統杜桑托斯(Jose Eduardo dos Santos)時,承諾為安哥拉開創新時代。他在選戰中大肆宣揚自己5年來的執政成就。

外界認為他進行影響深遠改革,包括提升半國營機構的財政透明度及效率、打擊無所不在的裙帶關係和貪腐,並承諾推動有利於商業的政策以吸引外資。

不過,UNITA副主席契伏庫伏庫(Abel Chivukuvuku)表示,自行計票顯示,UNITA目前保持領先。

他在晚間的現場直播中表示:「我們的計票中心,給予了明確初步跡象,UNITA在全國各省都呈現勝選趨勢。我們信心十足、老神在在。」

安哥拉過去大選結果向來具爭議性,計票過程可能長達數週。這次有逾1400萬人登記投票。