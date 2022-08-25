慈心有機農業發展基金會今天表示，沙漠化嚴重，讓蒙古推行種十億棵樹計畫，慈心赴當地成立自然無限基金會，6月中旬在當地種下1400株樹苗，未來2年將持續推動後續計畫。

慈心基金會發布新聞稿指出，近年蒙古近8成土地已不復見青青草原，土壤沙漠化問題嚴重，長不出放牧所需的綠草，也帶來沙塵暴問題，於是慈心基金會遵循當地法規成立「自然無限基金會」，展開種樹行動。

慈心基金會說明，計劃在蒙古烏蘭巴托市郊打造逾7公頃的種樹基地，目前基地內已經建構水井、水塔、灌溉管線、蒙古包等設施，6月中旬已種下1100株沙棘樹苗、300株西伯利亞榆樹苗。

接著，規劃未來2年內，在這片7公頃大、約10個足球場大小的基地內，將陸續完成苗圃區、其他樹種試驗區、水寶盆種樹示範區的建置，以及用來製造種樹用有益菌的液肥發酵室等設施。

慈心基金會在台灣推廣種樹期間所用的水寶盆，這次也運用到蒙古種樹上。慈心基金會說明，在缺水、高溫的沙地上，每次為水寶盆注水，可為樹苗提供約1個月的供水，並為根部大幅降溫、為苗木擋風抗沙。水寶盆用回收紙製成，分解的過程中，仍能為樹木保濕。

另外，透過水寶盆養護的樹苗，生長速度較一般樹苗快2到3倍。以6月中旬在基地種植的沙棘樹苗為例，苗木移植後需歷經掉葉、發新芽等適應環境的過程，未使用水寶盆的苗木約需要7到10天，使用水寶盆的苗木僅需2天。

慈心基金會補充，此種樹計畫也於22日在當地舉辦捐贈暨種樹活動，除獲得烏蘭巴托市副市長TOMORTOMOO致詞時表達感謝。駐蒙古代表羅靜如致詞時說，這次合作是開始，未來將持續推廣相關技術，提高蒙古樹苗存活率。（編輯：管中維）1110825