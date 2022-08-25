大豐電(6184)25日召開法說會，董事長張銘志表示，大豐電9月將獨家上架裝載Amazon Prime Video影音服務、10月更將與台灣大哥大攜手推出「好速成雙」優惠方案，年底挑戰寬頻上網用戶滲透率突破6成新高峰。

大豐電上半年合併營收9.9億元，每股稅後盈餘(EPS)2.03元，優於去年同期的9.85億元及1.36元，下半年將力推結合OTT及雙網匯流的多元方案，促動營收再創高。

大豐電持續受惠於寬頻用戶成長，2021年全年營收達20億元，連三年越過20億元門檻，寬頻動能也為今年上半年營收帶進3億元收入，占合併營收28%，較去年同期增長13.6%，寬頻營收占比成長率逐季遞增。

大豐電表示，大豐電旗下3家系統經營者訂戶數合計約為22.3萬戶，經營區以新北市為根基並跨足高雄市，為因應數位匯流及有線電視轉型趨勢，大豐電下半年將以旗下品牌「大大寬頻」為營運重心，全力推動t.Gateway 4K機上盒旗艦方案，9月獨家上架裝載Amazon Prime Video影音服務、10月更將與台灣大哥大攜手推出「好速成雙」優惠方案，強檔方案一波波，挑戰寬頻滲透率突破6成新高峰。

大豐電發言人劉家君指出，有線電視市場受OTT影音及自媒體平台(YouTube、抖音)興起影響，消費者收視習慣改變，用戶規模連年緩跌，但是消費者對於影視聽的需求仍然強勁，只是期待觀看管道更多元且在更為穩定快速的環境下收視聽，因此大豐電力推大大寬頻品牌，經營光纖到戶網路架構(Fiber to the Home/FTTH)並結合OTT等加值服務，讓消費者不管是收視影音節目、居家工作學習等都能有更快更好的使用體驗。

大豐電去年度EPS 3.51元，派發現金股利3元，7月7日除息前收盤價為48.6元，為參與有線電視開放競爭以來最高，並於同月25日完成填息，當天收盤價達49.05元，僅18天即完成填息，顯見大豐電深具成長動能，受到投資人青睞。

另據統計，大豐電今年上半年合併營收9.9億元，EPS 2.03元，優於去年同期，下半年將力推結合OTT及雙網匯流的多元方案，促動營收再創高。

張銘志表示，面對市場需求的轉變，有線電視業者應以積極正面的心態迎接挑戰。大豐電及早掌握消費者期望享受多元化的影音娛樂選擇的趨勢，積極開發全新商業模式，自去年7月起引進4K雙模機t.Gateway，市場反應良好，9月將獨家上架Amazon Prime Video影音服務，積極開發OTT高度需求者，大大寬頻同步推出大大守護家Smart Cam居家監控及WiFi6 路由器的旗艦方案，透過延伸平台及綿密的光纖網路連接家戶，期盼成為智慧家庭的核心樞紐，牢牢的掌控「最後一哩路」的關鍵地位。

大大寬頻即日起至10月31日止推出旗艦方案，有線電視+寬頻雙享優惠價888M每月999元、1.2G每月1099元。9月獨家上架Amazon Prime Video每月月費170元，支援3個裝置使用，消費者使用4K雙模機t.Gateway除可搶先觀看「魔戒前傳」等Amazon Prime Video豐富影視內容外，並提供AI健身(Move V)、線上圖書館(國圖到你家)等加值服務。