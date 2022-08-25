香港喜劇女王吳君如監製兼主演的電影《闔家辣》，上映後票房和口碑俱佳，她也開心到不同戲院謝票，而在她釋出的影片中，16歲愛女陳是知(Jillian)意外入鏡，遺傳爸媽的好基因，已長得亭亭玉立，令人驚艷不已。

吳君如和導演老公陳可辛婚後育有一女，不過她鮮少曝光女兒的動態，直到近幾年她長大了，才在社群偶爾曬出母女合照，日前她和老公以及女兒一家三口到戲院謝票，只見16歲的Jillian穿上米白色細肩帶背心，看上去青春無敵，還帶點小女人韻味。

吳君如16歲女兒罕見現身，口罩難掩高顏值。(圖／取自吳君如IG)

陳是知(Jillian)已長得亭亭玉立。(圖／取自微博)

其實，已長成少女的Jillian常在社群分享生活點滴，喜愛出外遊玩的她，有一身健康小麥色肌膚，她也很喜歡水上活動，有不少比基尼泳裝美照，還會分享和家人合照，一家感情深厚。

據悉，吳君如一直對女兒的成長悉心栽培，不僅注重她的外語能力，並讓她自由選擇讀一些興趣班，包括畫畫、網球等，讓她多方面發展，而她也要求女兒早睡早起，保持規律生活，嚴禁她吃零食及喝汽水，養成健康的飲食習慣，難怪現16歲的Jillian，擁有苗條健美的身材。