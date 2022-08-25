肝癌被稱做無聲的殺手，根據統計，台灣每年約1.3萬人死於慢性肝病肝硬化及肝癌，成為國人主要死因的第9位，其中肝癌更是癌症死因的第2位。醫師提醒，平常愛熬夜、過量喝酒、不運動及過胖，都會造成肝臟疲勞，除了改變生活型態外，飲食也非常重要，並提供護肝菜單，指深綠色蔬菜、優質蛋白等都屬於護肝食物。

營養師余朱青在臉書粉專提到，台灣有8成肝癌患者，都是本身有B型肝炎或C型肝炎，一定要定期追蹤及治療，才不會讓肝炎惡化，此外，現代人生活忙碌，平時工作勞累，假日又捨不得睡，經常熬夜追劇，沒有好好休息，喝酒飲食又容易過量，再加上運動量不足，就容易使肝臟狀況越來越糟。

余朱青營養師提醒，平時要留意身體情況，保持健康生活作息，少菸少酒、均衡飲食，還要搭配規律運動，在飲食上少吃加工食品，多吃原型食物，例如深綠色蔬菜、蘆筍、薏仁、黑芝麻、蛤蜊、葡萄柚、莓果類、蕃茄、紅棗、大蒜、堅果、優質蛋白（豆腐、白肉、魚肉）、好的油脂及綠茶等。

不少人都知道，飲酒過量是造成肝臟不健康的原因之一，不過「肥胖」其實也是肝癌的危險因子，控制體重也是防治肝癌的方法，平時有空就多起來走動，余朱青營養師強調，肝臟是人體內最大器官，具有解毒、代謝、合成的功能，營養素吃進肚消化吸收後，也是經由肝臟分送到其他器官，因此把肝照顧好非常重要。

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