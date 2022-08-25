民進黨台北市長參選人陳時中25日出席阿中姊妹粉紅派對。（張芷瑜攝）

積極搶攻婦女票，民進黨台北市長參選人陳時中25日出席阿中姊妹粉紅派對，除了熱情與台下粉絲互動，傾聽婦女意見，並詢問現場民眾「你們愛我嗎」，得到熱烈回應，被競選團隊總幹事吳思瑤虧是在「撩妹」。

被問到昨晚夜衝酒吧心得，陳時中表示，年輕人總是要有地方去，大家都很高興，高興就好，而被背後環抱當下心情，他則表示「也還好啦」，今日來就是要組織婦女票。

陳時中表示，對婦女政策蠻清楚的，可以溝通無礙，有任何情況都可提出，雖然吳思瑤說他沒女性緣，吳則連忙說「有啦，有女人緣啦，讓他展現一下」，陳時中接著說，希望女性可以站出來支持他，也詢問現場民眾「你們愛我嗎」，得到熱烈回應，吳思瑤則開玩笑稱陳在「撩妹」。

來參與的民眾提出包含體育政策、營養午餐、公園沒廁所等議題，陳時中也一一回答，並表示有你們在台北市越來越美麗，介紹議員時則發生小插曲，不小心把陳賢蔚叫成陳慈慧，許家蓓叫成許舒培，連忙多補上兩句「凍蒜」。