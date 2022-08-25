彰化縣溪州焚化廠4月啟動升級整備，完成部分爐管及節能設備更新，統計5月至7月焚化廠操作數據較去年同期焚化量提升7.6％、發電量提升28％。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣溪州焚化廠4月啟動升級整備，完成部分爐管及節能設備更新，統計5月至7月焚化廠操作數據較去年同期焚化量提升7.6％、發電量提升28％。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣溪州焚化廠4月啟動升級整備，完成部分爐管及節能設備更新，統計5月至7月焚化廠操作數據較去年同期焚化量提升7.6％、發電量提升28％。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣溪州焚化廠4月啟動升級整備，完成部分爐管及節能設備更新，統計5月至7月焚化廠操作數據較去年同期焚化量提升7.6％、發電量提升28％。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

家用垃圾之外，廢棄物無處去已成各縣市一觸即發的危機，但要蓋第二座焚化爐豈是容易，使用20年的彰化縣溪州焚化廠啟動升級整備，部分爐管及節能設備更新，較去年同期焚化量提升7.6％、發電量提升28％，預期還將有量能協助廢棄物處理。

溪州焚化廠營運超過20年，每到歲修，各鄉鎮垃圾車大排長龍，儘管焚化爐為嫌惡設施，民代面對焚化廠邁入「暮年」，忍不住質詢，到底有沒有興蓋第二座焚化爐的替代方案。

彰化縣環保局為了維持焚化廠營運及提升效能，委外營運的設定，委託操作20年且每年保證交付足額垃圾量，讓廠商有長期穩定收益，並提供誘因讓廠商自主投資提升焚化廠效能及發電量，升級整備費用則由環保局出資，降低廠商承擔風險。

環保局長江培根指出，全台焚化爐都面臨老舊課題，彰化溪州焚化爐若能升級，對廠商而言將是搶佔市場的「模範」，前年委託操作暨升級整備決標，創下國內首件機關交付垃圾，廠商給付機關費用的先例。

環保局指出，今年4月歲修正式啟動設備升級整備工作，更換部分管線設備後，效能已顯著呈現，5月至7月焚化廠操作數據較去同期焚化量提升7.6％、發電量提升28％，相當於增加2488戶家庭全年用電量，處理每噸垃圾用電減少5％。

江培根表示，估計焚化廠經5年升級整備及後續15年代操作，除可減少縣庫支出亦可增加收入，整體利益約33億8850萬元，還可再戰20年，除可滿足處理縣內家戶垃圾需求外，亦可提供廢棄物處理之調度量能；並同時推動各項廢棄物多元處理方案，新設多功能倉儲設施、引進國外先進垃圾機械分選系統、推動生廚餘分類回收、廢樹木及陶瓷磚瓦廢棄物再利用等，呼籲加強垃圾減量、落實資源回收。