麗豐-KY（4137）受大陸疫情封城波及，主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店營運受衝擊，惟費用控制得宜、內部管理效率提升，第二季EPS仍小賺0.46元，累計上半年營業利益4.54億元、稅後淨利3.39億元、EPS 4.27元，表現相對同業出色。

該公司累計今年前七月營收21.85億元，年減20.3％；法人認為，由於目前「克麗緹娜」在全球的總加盟店數已超過五千家規模，只要疫情趨緩，封城解禁，在美容保養品市場需求仍在下，隨著下半年秋冬換季護膚的消費旺季，麗豐旗下的營運通路將加大各項精準行銷的活動，將帶動該公司營運倒倒吃甘蔗，業績有機會起直追。

麗豐表示，隨著消費者對於美容理念逐漸完善，對線下實體的美容機構服務要求也越趨越高，在品牌效應的推波助瀾下，更將成為美容消費者首選的線下美容院機構。「克麗緹娜」多年累積的品牌深厚的底蘊及影響力，已築起產業競爭高牆，挾著採取的「雙向」經營策略，除了提供加盟商基礎的貨源、店鋪，輔導拓客路演、運營管理、團隊管理等，創造加盟商在營運前期即可實現穩定經營外，集團也以「產品」為核心，自主開發建構覆蓋面部美容、身體療程、居家用品等多系列保養產品及服務項目，充分滿足不同消費者的護膚需求，為客戶帶來多元化、個性化的護膚新體驗，達成消費者滿意、加盟商經營穩健的多贏局面。

展望下半年，麗豐對營運維持審慎樂觀的看法，預期在旺季效應，雙11和聖誕節等促銷高峰中，業績可望有亮麗表現。