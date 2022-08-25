高市美濃區獅山里里長鍾明福24歲退伍後就擔任美濃鎮民代表，任過6屆民代、4屆里長，選舉沒失敗過，九合一選舉11月26日舉行投票，有意參選市長、市議員及里長者今天開始領表，各里出現不少新人，鍾明福變成被請益對象，他說：「把里民事當自己事」，疑難雜症都要解決，自然獲得選民信任。

64歲的鍾明福擔任過6屆高雄縣美濃鎮鎮民代表及2屆副主席，高雄縣市合併後第一屆里長選舉，獅山里長出現5人激烈角逐，鍾明福勝選，第二屆2人角逐，鍾明福打敗對方，繼續連任，第三屆選舉，獅山里40年來破天荒出現無人競爭，鍾明福同額競選連任里長寶座，今年年底選舉，有意參選者昨天開始領表，獅山里目前僅鍾明福一人領表。

由於美濃區各里出現不少新人參選里長，新秀紛紛向鍾明福請益選舉訣竅，鍾僅送一句話：「把里民當家人對待、里民的事就是自己的事」，積極協助里民處理大小事務及疑難雜症。

鍾明福說，24歲擔任民代後，就是一條不歸路，里長就是服務里民，每天早上他4點起床後，就開始一天的服務工作，早晚先巡視路燈，以確保民眾通行安全，接著處理里民陳情大小事，服務對象不只有對人，還包括動物，流浪貓犬及死貓死犬，至今也已協助30多名弱勢里民申請喪葬費用。

獅山里是美濃區第三大里，里民有2683人，鍾明福形容自己以做功德的心態擔任里長，不論里內大小事，甚至清掃街道工作，他都盡心盡力完成，讓他的里長工作深獲得里民肯定，他表示，這份工作從年輕做到老，只要身體健康，會一直為民服務下去。