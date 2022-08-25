斗六市明德陸橋下原本有多輛報廢車占據。（讀者提供）

斗六市公所2019年先完成保庄里、鎮西里端的明德陸橋下空間整頓，清除廢木棧板變成籃球場。（斗六市公所提供）

斗六市區停車格難尋，明德高架橋下長期有報廢車、無牌占放，斗六市公所2年來逐步清理，一端作為籃球場，一端做為收費停車場，方便購物民眾快去快回。

斗六市明德陸橋跨越台鐵鐵道及雲林路（台一丁），橋底髒亂多年，有一端被廢棧板占據，一端被無牌車輛占用，市民陳情清理作為社區使用，斗六市公所勘查後逐年編列預算改善。

其中被無牌車輛占用的家樂福旁陸橋底，最近斗六公所把報廢車及無牌車輛淨空，畫設98格收費停車格，臨停每小時20元、每日最高50元，方便到慈濟斗六醫院就診的民眾到商場的民眾利用。

斗六市民表示，此處陸橋下空間明明是黃金地段，廢棄車輛卻一停好幾年，看起來髒亂陰森，附近雲林國中禮堂舉辦大型活動，完全不知可以停哪，橋下空間變成收費停車場太好了，不再擔心停路旁被拖吊。

斗六市公所公用課長孫旺田表示，公所經費有限，2019年先完成保庄里、鎮西里端的橋下空間整頓，各做一個半場、全場的籃球場、遊憩空間，外加夜間照明，目前是青少年使用率最高的籃球場。

孫旺田說，家樂福旁的橋底空間今年3月展開整頓，清空後共畫98個停車格，想從橋下迴轉的車輛也可進入，該停車場是車牌辨識系統，只要在緩衝間內都可免費直接開出去。