明德外役監逃犯林信吾殺害2名員警震驚各界，民進黨立委王美惠今（25日）痛批，「別讓外役監成為治安漏洞！」案發之後，矯正署竟以「逾假未歸」之詞，來掩飾嫌犯「脫逃」的事實，大玩文字遊戲，無非就是要為自己的管理疏失，推諉卸責。

王美惠表示，震驚全台的「台南殺警案」，凶嫌是在外役監服刑的逃犯。矯正署的說法，著實令她憤怒不已，字字句句，毫無同理心，讓罹難員警家屬，內心傷痛更難撫平。身為主管機關，應該即刻檢討疏失，面對錯誤，解決問題，而非再三掩飾、卸責。

此外，外役監在這10多年間，脫逃罪犯逾50人，顯示管理方式跟遴選標準大有問題，而且有修法之必要。她認為，《外役監條例》應全面檢視，將不合時宜的法律做修改。外役監原意是輔導受刑人，能夠提早接觸社會，出獄後，能順利融入社會。如今，卻成為台灣治安的漏洞。而且在事發後，外役監執行單位，毫無反省，只急欲卸責，令人失望。

王美惠表示，相關單位應針對外役監制度，包含遴選辦法、管理方式等等，做全面檢討，並提出相關改革方案。發生此事，所有相關單位都有責任，不要再推諉卸責。只要一點點疏失，就可能造成一場天人永隔的悲劇，請相關單位上緊發條，全面檢視，修正任何的漏洞，讓遺憾、傷痛不再發生。